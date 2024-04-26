Витебск
26.04.2024, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
- : -
Не начался
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П1
2.7
Х
3.05
П2
2.6
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БАТЭ
Статистика матча Витебск - БАТЭ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против БАТЭ, 6-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Pari».