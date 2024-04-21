Неман
21.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Витебск
85' Д. Гирс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
12
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
11
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Белов
8
Пантя
5
Пархоменко
33
Карпович
55
Лаврик
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
24
Якимов
10
Алыкулов
7
Гвет
4-1-3-2
12
Харитонов
3
Жумаев
4
Скитов
23
Наумов
8
Мосесов
30
Башилов
55
Гирс
7
Лисовский
18
Скибский
14
Червяков
10
Варданян
33
Карпович
99
Варакса
99
Варакса
33
Карпович
15
Евдокимов
11
Кухарчик
11
Кухарчик
15
Евдокимов
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
10
Варданян
15
Аникеев
15
Аникеев
10
Варданян
Остались в запасе
Неман
Витебск
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
13
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Неман - Витебск
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Витебска», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».