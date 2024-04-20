Райо Вальекано
20.04.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2.13
Х
3.1
П2
4.05
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Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
7
Иси Палазон
ЛП
23
Оскар Валентин
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПП
34
Серхио Камельо
ЦФ
8
Оскар Трехо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛП
34
Икер Муньос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
ПП
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
17
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
4-4-2
1
Димитриевски
3
Чаваррия
24
Лежен
16
Мумин
20
Баллиу
7
Палазон
23
Валентин
17
Лопес
19
де Фрутос
8
Трехо
34
Камельо
4-4-2
1
Эррера
12
Аресо
28
Эррандо
5
Гарсия
3
Крус
14
Гарсия
34
Муньос
7
Монкайола
16
Гомес
17
Гарсия
20
Арнайц
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Осасуны», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».