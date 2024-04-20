Хайденхайм
20.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
- : -
Не начался
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П1
6.7
Х
5.4
П2
1.43
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РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
5
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
16
Кевин Сесса
ЦП
37
Ян-Никлас Бесте
ЦП
8
Эрен Динкчи
ЦП
33
Леннард Мэлони
ЦП
10
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Мохамед Симакан
ПЗ
8
Амаду Айдара
ЦП
20
Хави Симонс
ЦП
24
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Дани Ольмо
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
4-5-1
1
Мюллер
19
Ференбах
6
Майнка
5
Гимбер
23
Траоре
16
Сесса
37
Бесте
8
Динкчи
33
Мэлони
3
Шеппнер
10
Кляйнденст
4-4-2
1
Гулачи
2
Симакан
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
20
Симонс
24
Шлагер
7
Ольмо
8
Айдара
30
Шешко
17
Опенда
Остались в запасе
Хайденхайм
РБ Лейпциг
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хайденхайм - РБ Лейпциг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Лейпцига», 30-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Pari».