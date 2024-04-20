Ворскла
20.04.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
2.75
Х
2.75
П2
3.05
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Колос
Статистика матча Ворскла - Колос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Колоса», 25-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Колос»
- Матч будет транслировать «Pari».