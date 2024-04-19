Сморгонь
19.04.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
4.5
Х
3.7
П2
1.7
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Гомель
Статистика матча Сморгонь - Гомель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Гомеля», 5-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».