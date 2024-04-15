ЛНЗ
15.04.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.25
Х
3.3
П2
3.3
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Верес
Статистика матча ЛНЗ - Верес
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Верес»
- Матч будет транслировать «Pari».