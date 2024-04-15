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Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Верес»