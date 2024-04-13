РБ Лейпциг
13.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Идет второй тайм 48‘
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П1
1.1
Х
8.5
П2
48
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Вольфсбург
13' Д. Ольмо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
2
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Амаду Айдара
ЦП
7
Дани Ольмо
АП
20
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
3
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Седрик Зесигер
ЦЗ
25
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
20
Боте Баку
ПЗ
6
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
17
Кевин Беренс
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
21
Йоаким Меле
ПЗ
40
Кевин Паредес
ЛП
19
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
16
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Тиагу Томаш
ЦФ
23
Йонас Винд
ЦФ
7
Вацлав Черны
ЦФ
4-2-2-2
1
Гулачи
2
Симакан
23
Люкеба
4
Орбан
39
Хенрикс
24
Шлагер
8
Айдара
7
Ольмо
20
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3-2-3-2
12
Перван
3
Борнау
5
Зесигер
25
Йенц
20
Баку
2
Фишер
6
Вранкс
31
Герхардт
27
Арнольд
9
Сарр
17
Беренс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
21
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Марко Розе
30
Никлас Клингер
ВР
21
Йоаким Меле
ПЗ
40
Кевин Паредес
ЛП
19
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
16
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Тиагу Томаш
ЦФ
23
Йонас Винд
ЦФ
7
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
21
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
21
Йоаким Меле
ПЗ
40
Кевин Паредес
ЛП
19
Ловро Майер
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
16
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Тиагу Томаш
ЦФ
23
Йонас Винд
ЦФ
7
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Вольфсбурга», 29-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
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