Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:15 по московскому времени.