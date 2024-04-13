Райо Вальекано
13.04.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 0
Идет первый тайм 21‘
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П1
2.45
Х
2.55
П2
4
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Хетафе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
12
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
21
Пате Сисс
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Хетафе
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
36
Diego López
ЦП
24
Илаш Мориба
ЦП
9
Оскар Родригес
АП
14
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
3
Чаваррия
16
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
17
Лопес
19
де Фрутос
8
Трехо
7
Палазон
34
Камельо
3-2-3-1-1
13
Сорья
2
Джене
4
Альварес
15
Альдрете
21
Иглесиас
16
Рико
5
Милья
20
Максимович
25
Сантьяго
12
Гринвуд
7
Мата
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
21
Пате Сисс
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
36
Diego López
ЦП
24
Илаш Мориба
ЦП
9
Оскар Родригес
АП
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
21
Пате Сисс
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
36
Diego López
ЦП
24
Илаш Мориба
ЦП
9
Оскар Родригес
АП
14
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
2
1
Всего ударов по воротам
3
1
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
2
1
Нарушения
5
3
Офсайды
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».