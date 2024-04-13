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    • «Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Райо Вальекано
    13.04.2024, суббота, 17:15
    Испания. Примера, 31 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 21‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.45
    Х
    2.55
    П2
    4
    Реклама, 18+
    Хетафе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Райо Вальекано
    1
    Столе Димитриевски
    ВР
    3
    Пеп Чаваррия
    ЛЗ
    16
    Абдул Мумин
    ЦЗ
    24
    Флориан Лежен
    ЦЗ
    20
    Иван Баллиу
    ПЗ
    23
    Оскар Валентин
    (К) ЦП
    17
    Унаи Лопес
    ЦП
    8
    Оскар Трехо
    АП
    19
    Хорхе де Фрутос
    ПВ
    7
    Иси Палазон
    ПВ
    34
    Серхио Камельо
    ЦФ
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    16
    Диего Рико
    ЛЗ
    2
    Даконам Джене
    (К) ЦЗ
    4
    Гастон Альварес
    ЦЗ
    15
    Омар Альдрете
    ЦЗ
    21
    Хуан Иглесиас
    ПЗ
    5
    Луис Милья
    ЦП
    20
    Неманья Максимович
    ЦП
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    12
    Мэйсон Гринвуд
    ПВ
    7
    Хайме Мата
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Райо Вальекано
    13
    Дани Карденас
    ВР
    12
    Луис Эспино
    ЛЗ
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    14
    Кике Перес
    ЦП
    2
    Андрей Рацу
    ЦП
    21
    Пате Сисс
    ЦП
    15
    Мигель Креспо
    ЦП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    6
    Хосе Анхель Посо
    АП
    10
    Бебе
    ЛВ
    9
    Радамель Фалькао
    ЦФ
    22
    Рауль де Томас
    ЦФ
    Хетафе
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    36
    Diego López
    ЦП
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    АП
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    Димитриевски
    3
    Чаваррия
    16
    Мумин
    24
    Лежен
    20
    Баллиу
    23
    Валентин
    17
    Лопес
    19
    де Фрутос
    8
    Трехо
    7
    Палазон
    34
    Камельо
    3-2-3-1-1
    13
    Сорья
    2
    Джене
    4
    Альварес
    15
    Альдрете
    21
    Иглесиас
    16
    Рико
    5
    Милья
    20
    Максимович
    25
    Сантьяго
    12
    Гринвуд
    7
    Мата
    Остались в запасе
    Райо Вальекано
    Хетафе
    13
    Дани Карденас
    ВР
    12
    Луис Эспино
    ЛЗ
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    14
    Кике Перес
    ЦП
    2
    Андрей Рацу
    ЦП
    21
    Пате Сисс
    ЦП
    15
    Мигель Креспо
    ЦП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    6
    Хосе Анхель Посо
    АП
    10
    Бебе
    ЛВ
    9
    Радамель Фалькао
    ЦФ
    22
    Рауль де Томас
    ЦФ
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    36
    Diego López
    ЦП
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    АП
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Остались в запасе
    13
    Дани Карденас
    ВР
    12
    Луис Эспино
    ЛЗ
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    14
    Кике Перес
    ЦП
    2
    Андрей Рацу
    ЦП
    21
    Пате Сисс
    ЦП
    15
    Мигель Креспо
    ЦП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    6
    Хосе Анхель Посо
    АП
    10
    Бебе
    ЛВ
    9
    Радамель Фалькао
    ЦФ
    22
    Рауль де Томас
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Даниэль Фузато
    ВР
    3
    Фабрицио Ангилери
    ЛЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    36
    Diego López
    ЦП
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    АП
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    3
    1
    Владение мячом %
    71
    29
    Желтые карточки
    2
    1
    Нарушения
    5
    3
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    96
    41
    Точность передач %
    79
    51
    Удары мимо ворот
    2
    1
    Блокированные удары
    1
    0
    Удары из пределов штрафной
    1
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.1
    0.04
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Хетафе», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 17:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Хетафе»

    «Райо Вальекано» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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