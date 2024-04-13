Торпедо-БелАЗ
13.04.2024, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
2.08
Х
3.5
П2
3.15
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БАТЭ
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против БАТЭ, 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».