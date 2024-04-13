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Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Арсенала», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Арсенал»