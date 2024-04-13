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    • «Черноморец» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Черноморец» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Черноморец
    13.04.2024, суббота, 16:00
    Россия. Первая лига, 27 тур
    0 : 0
    Идет второй тайм 74‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.95
    Х
    3.05
    П2
    2.55
    Реклама, 18+
    Акрон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Черноморец
    79
    Даниил Фролкин
    ВР
    36
    Артем Воропаев
    ЛЗ
    30
    Олег Красильниченко
    ЛЗ
    44
    Анри Чичинадзе
    ЦЗ
    81
    Никита Мельников
    ЦЗ
    64
    Олег Ланин
    ОП
    35
    Иван Енин
    ОП
    24
    Юрий Будагян
    ЦП
    7
    Антон Антонов
    ЦП
    15
    Илья Родионов
    АП
    9
    Мераби Уридия
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Акрон
    1
    Сергей Волков
    ВР
    20
    Боян Димоски
    ЛЗ
    15
    Егор Данилкин
    ЦЗ
    26
    Неманья Анджелкович
    ЦЗ
    27
    Иван Чудин
    ЦП
    20
    Артур Галоян
    АП
    10
    Максим Палиенко
    АП
    9
    Никита Глушков
    ЛВ
    77
    Константин Савичев
    ПВ
    23
    Кирилл Данилин
    ПВ
    11
    Андрес Понсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Черноморец
    16
    Иван Будачев
    ВР
    78
    Иван Маклаков
    ЛЗ
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    5
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    42
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    17
    Денис Фомин
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    10
    Зикрула Магомедов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    21
    Иван Зазвонкин
    АП
    73
    Дмитрий Коробов
    АП
    75
    Владислав Адаев
    ЛВ
    18
    Даниил Гурченко
    ПВ
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Акрон
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    35
    Виталий Сычев
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    58
    Makar Pestov
    ЦП
    13
    Давид Хубаев
    ЦП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    53
    Артем Погосов
    ЛВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    4-2-2-1-1
    79
    Фролкин
    30
    Красильниченко
    44
    Чичинадзе
    81
    Мельников
    36
    Воропаев
    64
    Ланин
    35
    Енин
    24
    Будагян
    7
    Антонов
    15
    Родионов
    9
    Уридия
    3-1-3-3
    1
    Волков
    15
    Данилкин
    26
    Анджелкович
    20
    Димоски
    27
    Чудин
    23
    Данилин
    10
    Палиенко
    9
    Глушков
    11
    Понсе
    20
    Галоян
    77
    Савичев
    Остались в запасе
    Черноморец
    Акрон
    16
    Иван Будачев
    ВР
    78
    Иван Маклаков
    ЛЗ
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    5
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    42
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    17
    Денис Фомин
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    10
    Зикрула Магомедов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    21
    Иван Зазвонкин
    АП
    73
    Дмитрий Коробов
    АП
    75
    Владислав Адаев
    ЛВ
    18
    Даниил Гурченко
    ПВ
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    35
    Виталий Сычев
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    58
    Makar Pestov
    ЦП
    13
    Давид Хубаев
    ЦП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    53
    Артем Погосов
    ЛВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Остались в запасе
    16
    Иван Будачев
    ВР
    78
    Иван Маклаков
    ЛЗ
    14
    Никола Кумбурович
    ЦЗ
    5
    Виктор Гараев
    ЦЗ
    42
    Данила Гайворонский
    ЦЗ
    13
    Владислав Кириленко
    ЦЗ
    17
    Денис Фомин
    ЦЗ
    98
    Александр Безчаснюк
    ПЗ
    95
    Александр Попович
    ОП
    14
    Давид Есимбеков
    ЦП
    10
    Зикрула Магомедов
    ЦП
    47
    Семен Пучков
    ЦП
    21
    Иван Зазвонкин
    АП
    73
    Дмитрий Коробов
    АП
    75
    Владислав Адаев
    ЛВ
    18
    Даниил Гурченко
    ПВ
    54
    Дмитрий Яковлев
    ЦФ
    97
    Никита Никифоров
    ЦФ
    Остались в запасе
    50
    Дмитрий Нагаев
    ВР
    35
    Виталий Сычев
    ВР
    19
    Дэвид Сангаре
    ВР
    16
    Тимур Акмурзин
    ВР
    52
    Вадим Конюхов
    ЛЗ
    5
    Джамалдин Ходжаниязов
    ЛЗ
    19
    Марат Бокоев
    ЦЗ
    6
    Сергей Макаров
    ОП
    58
    Makar Pestov
    ЦП
    13
    Давид Хубаев
    ЦП
    8
    Евгений Песегов
    ЦП
    91
    Максим Болдырев
    АП
    71
    Дмитрий Пестряков
    АП
    22
    Владислав Галкин
    АП
    53
    Артем Погосов
    ЛВ
    59
    Руслан Барт
    ПВ
    18
    Антон Килин
    ПВ
    70
    Абу-Саид Эльдарушев
    ЦФ
    Главный тренер
    Вадим Гаранин
    Главный тренер
    Заур Тедеев
    Статистика матча Черноморец - Акрон
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Акрона», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Акрон»

    «Черноморец» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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