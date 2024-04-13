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    • «Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Александрия» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Александрия
    13.04.2024, суббота, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 24 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 41‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    6.5
    Х
    3
    П2
    1.72
    Реклама, 18+
    Динамо
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Александрия
    77
    Никита Шевченко
    ВР
    24
    Александр Мартынюк
    ЛЗ
    18
    Сергей Логинов
    ЦЗ
    4
    Anton Kravchenko
    ЦЗ
    30
    Юрий Копина
    ОП
    71
    Denys Shostak
    ЦП
    25
    Иван Калюжный
    ЦП
    9
    Владислав Калитвинцев
    ЦП
    6
    Кирилл Ковалец
    АП
    11
    Артем Шулянский
    ЛВ
    10
    Андрей Кулаков
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Гура
    Динамо
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    4
    Денис Попов
    ЦЗ
    25
    Максим Дячук
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    6
    Владимир Бражко
    ОП
    10
    Николай Шапаренко
    ЦП
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    22
    Владислав Кабаев
    АП
    9
    Назар Волошин
    ПВ
    11
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Александрия
    44
    Георгий Ермаков
    ВР
    1
    Viktor Dolgiy
    ВР
    22
    Данил Скорко
    ЦЗ
    55
    Евгений Смирный
    ЦП
    8
    Кирилл Сигеев
    ЦП
    14
    Артем Кулаковский
    ЦП
    20
    Daniil Vashchenko
    ЦП
    21
    Александр Беляев
    ЦП
    70
    Денис Костышин
    АП
    33
    Жуан Альвина
    ПВ
    88
    Владислав Погорилый
    ЦФ
    99
    De
    ЦФ
    Динамо
    74
    Денис Игнатенко
    ВР
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    32
    Mykhavko Taras Vasyliovych
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    29
    Виталий Буяльский
    ЦП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    77
    Бенито
    ЛВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    3-1-3-2-1
    77
    Шевченко
    24
    Мартынюк
    4
    18
    Логинов
    30
    Копина
    71
    25
    Калюжный
    9
    Калитвинцев
    11
    Шулянский
    6
    Ковалец
    10
    Кулаков
    4-1-2-2-1
    1
    Бущан
    24
    Тымчик
    4
    Попов
    25
    Дячук
    2
    Вивчаренко
    6
    Бражко
    10
    Шапаренко
    18
    Андриевский
    9
    Волошин
    22
    Кабаев
    11
    Ванат
    Остались в запасе
    Александрия
    Динамо
    44
    Георгий Ермаков
    ВР
    1
    Viktor Dolgiy
    ВР
    22
    Данил Скорко
    ЦЗ
    55
    Евгений Смирный
    ЦП
    8
    Кирилл Сигеев
    ЦП
    14
    Артем Кулаковский
    ЦП
    20
    Daniil Vashchenko
    ЦП
    21
    Александр Беляев
    ЦП
    70
    Денис Костышин
    АП
    33
    Жуан Альвина
    ПВ
    88
    Владислав Погорилый
    ЦФ
    99
    De
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Гура
    74
    Денис Игнатенко
    ВР
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    32
    Mykhavko Taras Vasyliovych
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    29
    Виталий Буяльский
    ЦП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    77
    Бенито
    ЛВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Остались в запасе
    44
    Георгий Ермаков
    ВР
    1
    Viktor Dolgiy
    ВР
    22
    Данил Скорко
    ЦЗ
    55
    Евгений Смирный
    ЦП
    8
    Кирилл Сигеев
    ЦП
    14
    Артем Кулаковский
    ЦП
    20
    Daniil Vashchenko
    ЦП
    21
    Александр Беляев
    ЦП
    70
    Денис Костышин
    АП
    33
    Жуан Альвина
    ПВ
    88
    Владислав Погорилый
    ЦФ
    99
    De
    ЦФ
    Остались в запасе
    74
    Денис Игнатенко
    ВР
    51
    Валентин Моргун
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    32
    Mykhavko Taras Vasyliovych
    ЦЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    29
    Виталий Буяльский
    ЦП
    30
    Самба Диалло
    ЛВ
    77
    Бенито
    ЛВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    21
    Владислав Супряга
    ЦФ
    99
    Matvii Ponomarenko
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Гура
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Статистика матча Александрия - Динамо
    1
    Желтые карточки
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Динамо», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Динамо»

    Александрия-Динамо Киев смотреть онлайн 13 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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