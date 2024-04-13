Александрия
13.04.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Идет первый тайм 41‘
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П1
6.5
Х
3
П2
1.72
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Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
77
Никита Шевченко
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Anton Kravchenko
ЦЗ
30
Юрий Копина
ОП
71
Denys Shostak
ЦП
25
Иван Калюжный
ЦП
9
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Динамо
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
25
Максим Дячук
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Александрия
44
Георгий Ермаков
ВР
1
Viktor Dolgiy
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
8
Кирилл Сигеев
ЦП
14
Артем Кулаковский
ЦП
20
Daniil Vashchenko
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
70
Денис Костышин
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
99
De
ЦФ
Динамо
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
77
Бенито
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
3-1-3-2-1
77
Шевченко
24
Мартынюк
4
18
Логинов
30
Копина
71
25
Калюжный
9
Калитвинцев
11
Шулянский
6
Ковалец
10
Кулаков
4-1-2-2-1
1
Бущан
24
Тымчик
4
Попов
25
Дячук
2
Вивчаренко
6
Бражко
10
Шапаренко
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
11
Ванат
Остались в запасе
Александрия
Динамо
44
Георгий Ермаков
ВР
1
Viktor Dolgiy
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
8
Кирилл Сигеев
ЦП
14
Артем Кулаковский
ЦП
20
Daniil Vashchenko
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
70
Денис Костышин
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
99
De
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
77
Бенито
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
44
Георгий Ермаков
ВР
1
Viktor Dolgiy
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
8
Кирилл Сигеев
ЦП
14
Артем Кулаковский
ЦП
20
Daniil Vashchenko
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
70
Денис Костышин
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
99
De
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Mykhavko Taras Vasyliovych
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Самба Диалло
ЛВ
77
Бенито
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
99
Matvii Ponomarenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Александрия - Динамо
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Динамо», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 15:30 по московскому времени.
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