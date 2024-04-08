Аль-Хиляль
08.04.2024, понедельник, 22:30
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
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Аль-Наср
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Наср», 1/2 суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».