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    • «Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

    «Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

    Кривбасс
    08.04.2024, понедельник, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 23 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ворскла
    22' Д. Соса (П)
    30' Р. Степанюк
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Кривбасс
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    5
    Тимур Стецков
    ЛЗ
    55
    Иван Дибанго
    ЛЗ
    21
    Денис Кузик
    ЛЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    22
    Юрий Вакулко
    ЦП
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    78
    Олег Кожушко
    ЦФ
    9
    Даниэль Соса
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Ворскла
    7
    Павел Исенко
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    18
    Евгений Павлюк
    ЦЗ
    44
    Даниил Хрипчук
    ЦЗ
    27
    Илья Крупский
    ПЗ
    11
    Руслан Степанюк
    ОП
    92
    Самбу Сиссоко
    ЦП
    4
    Игорь Пердута
    ЦП
    50
    Ибраим Кане
    ЛВ
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Кривбасс
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    2
    Вячеслав Рябов
    ОП
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    20
    Артур Микитишин
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    Ворскла
    61
    Александр Домолега
    ВР
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    74
    Tiago Santana
    ЦЗ
    77
    Ардит Толи
    ОП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    65
    Amilcar Codjovi
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    30
    Маханьков
    21
    Кузик
    55
    Дибанго
    13
    Бескоровайный
    5
    Стецков
    8
    Бизимана
    22
    Вакулко
    10
    Хомченовский
    7
    Понедельник
    9
    Соса
    78
    Кожушко
    4-1-2-2-1
    7
    Исенко
    27
    Крупский
    18
    Павлюк
    44
    Хрипчук
    9
    Корниенко
    11
    Степанюк
    92
    Сиссоко
    4
    Пердута
    50
    Кане
    33
    Мякушко
    22
    Ковталюк
    10
    Хомченовский
    47
    Твердохлеб
    47
    Твердохлеб
    10
    Хомченовский
    8
    Бизимана
    20
    Микитишин
    20
    Микитишин
    8
    Бизимана
    9
    Соса
    94
    Задерака
    94
    Задерака
    9
    Соса
    21
    Кузик
    97
    97
    21
    Кузик
    78
    Кожушко
    14
    Лунев
    14
    Лунев
    78
    Кожушко
    9
    Корниенко
    25
    25
    9
    Корниенко
    22
    Ковталюк
    77
    Толи
    77
    Толи
    22
    Ковталюк
    11
    Степанюк
    65
    65
    11
    Степанюк
    Остались в запасе
    Кривбасс
    Ворскла
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    2
    Вячеслав Рябов
    ОП
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    61
    Александр Домолега
    ВР
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    74
    Tiago Santana
    ЦЗ
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    2
    Вячеслав Рябов
    ОП
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    Остались в запасе
    61
    Александр Домолега
    ВР
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    74
    Tiago Santana
    ЦЗ
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    57
    Taras Halas
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Статистика матча Кривбасс - Ворскла
    3
    Желтые карточки
    3
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 23-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла»

    «Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024

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    «Кривбасс» – «Ворскла»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 8 апреля
    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 10:49
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