Кривбасс
08.04.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Матч завершен
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Ворскла
22' Д. Соса (П)
30' Р. Степанюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Тимур Стецков
ЛЗ
55
Иван Дибанго
ЛЗ
21
Денис Кузик
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
22
Юрий Вакулко
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
78
Олег Кожушко
ЦФ
9
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
7
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
44
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
11
Руслан Степанюк
ОП
92
Самбу Сиссоко
ЦП
4
Игорь Пердута
ЦП
50
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
23
Hrvoje Ilić
ЦП
47
Егор Твердохлеб
АП
20
Артур Микитишин
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
97
J. Poe
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
77
Ардит Толи
ОП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
65
Amilcar Codjovi
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
57
Taras Halas
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Маханьков
21
Кузик
55
Дибанго
13
Бескоровайный
5
Стецков
8
Бизимана
22
Вакулко
10
Хомченовский
7
Понедельник
9
Соса
78
Кожушко
4-1-2-2-1
7
Исенко
27
Крупский
18
Павлюк
44
Хрипчук
9
Корниенко
11
Степанюк
92
Сиссоко
4
Пердута
50
Кане
33
Мякушко
22
Ковталюк
10
Хомченовский
47
Твердохлеб
47
Твердохлеб
10
Хомченовский
8
Бизимана
20
Микитишин
20
Микитишин
8
Бизимана
9
Соса
94
Задерака
94
Задерака
9
Соса
21
Кузик
97
97
21
Кузик
78
Кожушко
14
Лунев
14
Лунев
78
Кожушко
9
Корниенко
25
25
9
Корниенко
22
Ковталюк
77
Толи
77
Толи
22
Ковталюк
11
Степанюк
65
65
11
Степанюк
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
23
Hrvoje Ilić
ЦП
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
61
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
24
Anton Hlushchenko
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
57
Taras Halas
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
23
Hrvoje Ilić
ЦП
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
Остались в запасе
61
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
24
Anton Hlushchenko
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
57
Taras Halas
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
3
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 23-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
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