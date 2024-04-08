Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 23-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла»