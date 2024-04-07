Неман
07.04.2024, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Торпедо-БелАЗ
14' П. Савицкий (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
12
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
1
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
97
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
21
Тимофей Шарковский
ЦП
23
Илья Василевич
ЦФ
7
Андрей Кобет
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Белов
8
Пантя
33
Карпович
55
Лаврик
5
Пархоменко
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
15
Евдокимов
10
Алыкулов
7
Гвет
3-2-1-3-1
1
Абрамович
27
Нечаев
5
Бурко
13
Залеский
97
Мякиш
44
Бутаревич
6
Премудров
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
30
Побудей
15
Скавыш
15
Евдокимов
90
Космынин
90
Космынин
15
Евдокимов
10
Алыкулов
99
Варакса
99
Варакса
10
Алыкулов
Мякиш
23
Лисакович
23
Лисакович
Мякиш
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
27
Нечаев
11
Левицкий
11
Левицкий
27
Нечаев
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
Якимов
10
Лисакович
10
Лисакович
Якимов
17
Ковалев
21
Шарковский
21
Шарковский
17
Ковалев
55
Ксенофонтов
7
Кобет
7
Кобет
55
Ксенофонтов
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
37
Павел Пришивалко
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
23
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5»
- Игру будет транслировать «Pari».