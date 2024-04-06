БАТЭ
06.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Гомель
61' А. Панюков (П)
3' А. Нурымбет
27' Т. Пухов
62' Т. Пухов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
28
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
72
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
77
Абинур Нурымбет
АП
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
24
Владислав Русенчик
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
80
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ЦП
99
Егор Мычелкин
ЦП
20
Денис Козловский
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
3-2-3-2
23
Игнатьев
4
Мартынов
15
Пашевич
98
Свидинский
14
Жимо
5
Бане
10
Никифоренко
9
Ануфриев
28
Черноок
13
Шестюк
18
Шведчиков
4-1-3-2
1
Нечаев
16
Заяц
3
Матвейчик
30
Трояков
72
Ращеня
54
Акын
2
Рылач
7
Пухов
77
Нурымбет
21
Антилевский
11
Эффаге
18
Шведчиков
84
Осипов
84
Осипов
18
Шведчиков
5
Бане
24
Русенчик
24
Русенчик
5
Бане
15
Пашевич
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Пашевич
10
Никифоренко
80
Мирский
80
Мирский
10
Никифоренко
28
Черноок
11
Панюков
11
Панюков
28
Черноок
3
Матвейчик
17
Яцкевич
17
Яцкевич
3
Матвейчик
7
Пухов
20
Козловский
20
Козловский
7
Пухов
77
Нурымбет
8
Барсуков
8
Барсуков
77
Нурымбет
21
Антилевский
27
Ермакович
27
Ермакович
21
Антилевский
11
Эффаге
9
Грищенко
9
Грищенко
11
Эффаге
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
35
Арсений Скопец
ВР
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
23
Максим Дроздов
ЦЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча БАТЭ - Гомель
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Гомеля», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
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