Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Гомеля», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Гомель»