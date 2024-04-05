Арсенал
05.04.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Витебск
10' Е. Сакута
41' Р. Теверов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
68
Вадим Милютин
ЦЗ
14
Арсений Агеев
ПЗ
17
Александр Скшинецкий
ОП
10
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
16
Артем Петренко
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Арсенал
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
35
Алексей Васильев
ВР
7
Руслан Мялковский
ЦП
34
Матвей Коврук
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Никита Халимончик
ПЗ
Витебск
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
25
Вадим Ткаченко
ОП
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
3-3-1-1-2
1
Санько
90
Годяев
72
Позняк
68
Милютин
59
Погостнов
17
Скшинецкий
14
Агеев
10
Левковец
77
Сакута
37
Радиковский
16
Петренко
4-1-3-2
12
Харитонов
3
Жумаев
4
Скитов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
55
Гирс
20
Краснов
18
Скибский
9
Теверов
10
Варданян
16
Петренко
25
Матяш
25
Матяш
16
Петренко
10
Левковец
7
Мялковский
7
Мялковский
10
Левковец
90
Годяев
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
90
Годяев
68
Милютин
5
Жевнеров
5
Жевнеров
68
Милютин
37
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
37
Радиковский
22
Егоров
23
Наумов
23
Наумов
22
Егоров
20
Краснов
14
Червяков
14
Червяков
20
Краснов
10
Варданян
25
Ткаченко
25
Ткаченко
10
Варданян
Остались в запасе
Арсенал
Витебск
35
Алексей Васильев
ВР
34
Матвей Коврук
ВР
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Никита Халимончик
ПЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
35
Алексей Васильев
ВР
34
Матвей Коврук
ВР
30
Вадим Арутюнян
ОП
15
Егор Бабич
ЛВ
20
Никита Халимончик
ПЗ
Остались в запасе
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
27
Евгений Новых
ЦП
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Арсенал - Витебск
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Витебска», 3-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Pari».