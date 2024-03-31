Минск
31.03.2024, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Максим Азарко
ВР
80
Dmitri Denisenko
ЦЗ
14
Владислав Грекович
ЦЗ
47
Александр Михаленко
ПЗ
5
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
26
Максим Шевченко
АП
6
Фёдор Лебедев
АП
2
Арсений Мигдаленок
ЛВ
77
Евгений Малашевич
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
37
Владислав Кролик
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
23
Владислав Васильев
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Глеб Кривцов
ЦЗ
87
Родион Печура
АП
78
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Динамо
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
7
Артем Быков
ЦП
99
Артем Соколовский
ЦП
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
9
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-3-2
30
Азарко
47
Михаленко
80
14
Грекович
5
Дихтиевский
23
Назаренко
2
Мигдаленок
6
Лебедев
77
Малашевич
7
Забелин
26
Шевченко
3-2-2-1
21
Лапоухов
67
Бегунов
3
Швецов
6
Политевич
37
Кролик
80
Школик
19
Подстрелов
23
Васильев
14
Адеола
6
Политевич
7
Быков
7
Быков
6
Политевич
37
Кролик
99
Соколовский
99
Соколовский
37
Кролик
23
Васильев
47
Черняк
47
Черняк
23
Васильев
Жердев
9
Мелешин
9
Мелешин
Жердев
Остались в запасе
Минск
Динамо
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Глеб Кривцов
ЦЗ
87
Родион Печура
АП
78
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
92
Станислав Болдыш
ВР
3
Глеб Кривцов
ЦЗ
87
Родион Печура
АП
78
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
27
Матвей Михайрин
ЛЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Минск - Динамо
1
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».