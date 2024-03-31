Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Немана», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Неман»