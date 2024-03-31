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    • «Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Гомель
    31.03.2024, воскресенье, 13:00
    Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Неман
    13' Е. Барсуков
    25' П. Савицкий (П)
    61' Л. Гвет
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Гомель
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    72
    Илья Ращеня
    ЦЗ
    16
    Игорь Заяц
    ЦЗ
    17
    Андрей Потапенко
    ЛП
    7
    Тимур Пухов
    АП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    20
    Денис Козловский
    ПВ
    8
    Евгений Барсуков
    ПВ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    77
    Abinur Nurymbet
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Неман
    12
    Максим Белов
    ВР
    8
    Юрий Пантя
    ЛЗ
    33
    Сергей Карпович
    ЦЗ
    5
    Егор Пархоменко
    ЦЗ
    55
    Алексей Лаврик
    ЦЗ
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    47
    Михаил Козлов
    ОП
    88
    Павел Савицкий
    ЦП
    15
    Олег Евдокимов
    ЦП
    10
    Гулжигит Алыкулов
    ЛВ
    7
    Леонард Гвет
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Гомель
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    22
    Кирилл Шевченко
    ЛЗ
    30
    Егор Трояков
    ЦЗ
    2
    Андрей Рылач
    ПВ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Неман
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    90
    Владислав Космынин
    ЦЗ
    99
    Владислав Варакса
    ОП
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    24
    Андрей Якимов
    ЦП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    17
    Егор Зубович
    ЦФ
    18
    Максим Кравцов
    ЦФ
    3-1-3-3
    1
    Нечаев
    3
    Матвейчик
    72
    Ращеня
    16
    Заяц
    17
    Потапенко
    14
    Давискиба
    7
    Пухов
    8
    Барсуков
    77
    21
    Антилевский
    20
    Козловский
    4-2-2-1-1
    12
    Белов
    33
    Карпович
    5
    Пархоменко
    55
    Лаврик
    8
    Пантя
    23
    Лисакович
    47
    Козлов
    88
    Савицкий
    15
    Евдокимов
    10
    Алыкулов
    7
    Гвет
    3
    Матвейчик
    22
    Шевченко
    22
    Шевченко
    3
    Матвейчик
    21
    Антилевский
    30
    Трояков
    30
    Трояков
    21
    Антилевский
    7
    Пухов
    2
    Рылач
    2
    Рылач
    7
    Пухов
    8
    Барсуков
    9
    Грищенко
    9
    Грищенко
    8
    Барсуков
    15
    Евдокимов
    90
    Космынин
    90
    Космынин
    15
    Евдокимов
    10
    Алыкулов
    99
    Варакса
    99
    Варакса
    10
    Алыкулов
    Лисакович
    24
    Якимов
    24
    Якимов
    Лисакович
    7
    Гвет
    17
    Зубович
    17
    Зубович
    7
    Гвет
    Остались в запасе
    Гомель
    Неман
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    18
    Максим Кравцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Остались в запасе
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    27
    Кирилл Ермакович
    ЦФ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    18
    Максим Кравцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Статистика матча Гомель - Неман
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    3
    9

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Немана», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель»«Неман»

    Гомель-Неман смотреть онлайн 31 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 09:59
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