Гомель
31.03.2024, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Неман
13' Е. Барсуков
25' П. Савицкий (П)
61' Л. Гвет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
20
Денис Козловский
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
21
Алексей Антилевский
ЦФ
77
Abinur Nurymbet
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
12
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
9
Игорь Костров
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-1-3-3
1
Нечаев
3
Матвейчик
72
Ращеня
16
Заяц
17
Потапенко
14
Давискиба
7
Пухов
8
Барсуков
77
21
Антилевский
20
Козловский
4-2-2-1-1
12
Белов
33
Карпович
5
Пархоменко
55
Лаврик
8
Пантя
23
Лисакович
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
10
Алыкулов
7
Гвет
3
Матвейчик
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Матвейчик
21
Антилевский
30
Трояков
30
Трояков
21
Антилевский
7
Пухов
2
Рылач
2
Рылач
7
Пухов
8
Барсуков
9
Грищенко
9
Грищенко
8
Барсуков
15
Евдокимов
90
Космынин
90
Космынин
15
Евдокимов
10
Алыкулов
99
Варакса
99
Варакса
10
Алыкулов
Лисакович
24
Якимов
24
Якимов
Лисакович
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
Остались в запасе
Гомель
Неман
44
Станислав Клещук
ВР
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
9
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Гомель - Неман
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Немана», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».