Верес
30.03.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Матч завершен
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Кривбасс
54' А. Кучеренко (АГ)
89' М. Лунев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
20
Яго Сикейра
АП
2
Максим Смиян
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
30
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
33
Андрей Клищук
ВР
21
Денис Кузик
ЛЗ
5
Тимур Стецков
ЛЗ
55
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
22
Юрий Вакулко
ЦП
20
Артур Микитишин
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
94
Максим Задерака
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
7
D. Yanakov
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
23
Hrvoje Ilić
ЦП
47
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
J. Poe
ЦФ
9
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
2-2-1-3-3
3
Вовченко
71
Гакман
29
Кучеров
23
Кучеренко
88
Кухарук
20
Сикейра
2
Смиян
11
Дахновский
30
Шастал
44
87
4-1-1-3-1
33
Клищук
21
Кузик
5
Стецков
13
Бескоровайный
55
Дибанго
8
Бизимана
22
Вакулко
94
Задерака
7
Понедельник
20
Микитишин
80
Аду
11
Дахновский
5
Курко
5
Курко
11
Дахновский
71
Гакман
39
Балан
39
Балан
71
Гакман
88
Кухарук
10
Кльоц
10
Кльоц
88
Кухарук
20
Сикейра
9
Шестаков
9
Шестаков
20
Сикейра
30
Шастал
7
7
30
Шастал
22
Вакулко
23
23
22
Вакулко
21
Кузик
97
97
21
Кузик
94
Задерака
9
Соса
9
Соса
94
Задерака
20
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
20
Микитишин
Остались в запасе
Верес
Кривбасс
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
47
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
95
Евгений Шевченко
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
47
Егор Твердохлеб
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Верес - Кривбасс
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Кривбасса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».