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    • «Верес» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Верес» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Верес
    30.03.2024, суббота, 19:00
    Украина. Премьер-лига, 22 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кривбасс
    54' А. Кучеренко (АГ)
    89' М. Лунев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Верес
    3
    Семен Вовченко
    ЦЗ
    71
    Василь Гакман
    ПЗ
    29
    Валерий Кучеров
    ОП
    23
    Александр Кучеренко
    ОП
    88
    Андрей Кухарук
    ЦП
    20
    Яго Сикейра
    АП
    2
    Максим Смиян
    АП
    11
    Виталий Дахновский
    ПВ
    87
    Marko Mrvaljevic
    ЦФ
    44
    Evgeny Past
    ЦФ
    30
    Дмитрий Шастал
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Кривбасс
    33
    Андрей Клищук
    ВР
    21
    Денис Кузик
    ЛЗ
    5
    Тимур Стецков
    ЛЗ
    55
    Иван Дибанго
    ЛЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    22
    Юрий Вакулко
    ЦП
    20
    Артур Микитишин
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    80
    Принс Квабена Аду
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Верес
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    5
    Василий Курко
    ЦЗ
    39
    Денис Балан
    ПЗ
    10
    Дмитрий Кльоц
    ЦП
    9
    Михаил Шестаков
    ЦФ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    7
    D. Yanakov
    ЦФ
    Кривбасс
    1
    Богдан Хома
    ВР
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    9
    Даниэль Соса
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    2-2-1-3-3
    3
    Вовченко
    71
    Гакман
    29
    Кучеров
    23
    Кучеренко
    88
    Кухарук
    20
    Сикейра
    2
    Смиян
    11
    Дахновский
    30
    Шастал
    44
    87
    4-1-1-3-1
    33
    Клищук
    21
    Кузик
    5
    Стецков
    13
    Бескоровайный
    55
    Дибанго
    8
    Бизимана
    22
    Вакулко
    94
    Задерака
    7
    Понедельник
    20
    Микитишин
    80
    Аду
    11
    Дахновский
    5
    Курко
    5
    Курко
    11
    Дахновский
    71
    Гакман
    39
    Балан
    39
    Балан
    71
    Гакман
    88
    Кухарук
    10
    Кльоц
    10
    Кльоц
    88
    Кухарук
    20
    Сикейра
    9
    Шестаков
    9
    Шестаков
    20
    Сикейра
    30
    Шастал
    7
    7
    30
    Шастал
    22
    Вакулко
    23
    23
    22
    Вакулко
    21
    Кузик
    97
    97
    21
    Кузик
    94
    Задерака
    9
    Соса
    9
    Соса
    94
    Задерака
    20
    Микитишин
    14
    Лунев
    14
    Лунев
    20
    Микитишин
    Остались в запасе
    Верес
    Кривбасс
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    1
    Богдан Хома
    ВР
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Остались в запасе
    47
    Богдан Когут
    ВР
    95
    Евгений Шевченко
    ЛЗ
    57
    Александр Мельник
    ЦЗ
    6
    Жулио Сезар
    ЦЗ
    89
    Николай Гайдучик
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Богдан Хома
    ВР
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    Главный тренер
    Сергей Лавриненко
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Статистика матча Верес - Кривбасс
    5
    1
    2
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    5
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Кривбасса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс»

    Верес-Кривбасс смотреть онлайн 30 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 13:18
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