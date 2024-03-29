Динамо-Брест
29.03.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
4 : 1
Матч завершен
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Сморгонь
15' Г. Барковский
37' М. Гордейчук
42' М. Гордейчук
68' Я. Орешкевич
78' Т. Луцевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
5
Максим Касараб
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
42
Никита Бурак
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
24
Джонатан Джон
ЦЗ
5
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
89
Ямусса Камара
ОП
6
Павел Селезнев
ОП
25
Лукуман Алиу
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Ilya Bogdanovich
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Альберт Копытич
ПВ
71
Артем Станкевич
ПВ
3-1-3-2-1
16
Козакевич
5
Касараб
69
Дзиов
33
Рахманов
7
Свирепа
62
Гордейчук
27
Турич
29
Орешкевич
42
Бурак
24
Корцов
63
Барковский
4-2-1-1-1
12
Охремчук
78
Тишко
5
Интсоен
14
Шубович
24
Джон
89
Камара
6
Селезнев
25
Алиу
10
Леонович
23
Горбач
42
Бурак
15
Кисляк
15
Кисляк
42
Бурак
63
Барковский
87
Цепенков
87
Цепенков
63
Барковский
6
Селезнев
44
Луцевич
44
Луцевич
6
Селезнев
14
Шубович
4
Шалашников
4
Шалашников
14
Шубович
78
Тишко
27
Гаевой
27
Гаевой
78
Тишко
10
Леонович
7
Копытич
7
Копытич
10
Леонович
Остались в запасе
Динамо-Брест
Сморгонь
22
Никита Седнёв
ВР
77
Ilya Bogdanovich
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Ilya Bogdanovich
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
20
Илья Коваль
ЦЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо-Брест - Сморгонь
3
2
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Сморгонь», матч 2 тура чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Фонбет».