Грузия
26.03.2024, вторник, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Отбор ЧЕ-2024, Финал
- : -
Не начался
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П1
3.6
Х
2.95
П2
2.4
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Греция
Статистика матча Грузия - Греция
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Греции, финал Отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Греция
- Матч можно посмотреть на «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».