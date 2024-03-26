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Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Греции, финал Отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Греция

Матч можно посмотреть на «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Фонбет».