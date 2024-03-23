Тунис
23.03.2024, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
3.55
П2
4.7
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Хорватия
Статистика матча Тунис - Хорватия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Тунис против Хорватии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тунис – Хорватия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Pari».