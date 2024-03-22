Армения
22.03.2024, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.7
Х
3.25
П2
2.65
Реклама, 18+
Косово
Статистика матча Армения - Косово
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Косово, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Косово
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Pari».