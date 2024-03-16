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    • «Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Ланс
    16.03.2024, суббота, 23:00
    Франция. Лига 1, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.13
    Х
    3.35
    П2
    3.75
    Реклама, 18+
    Ницца
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ланс
    30
    Брис Самба
    ВР
    25
    Абдукодир Хусанов
    ЦЗ
    4
    Кевин Дансо
    ЦЗ
    24
    Жонатан Гради
    ЦЗ
    29
    Пшемыслав Франковски
    ЛП
    10
    Давид Кошта
    ЦП
    23
    Нил Эль-Айнауи
    ЦП
    26
    Нампалис Менди
    ЦП
    2
    Рубен Агилар
    ПП
    7
    Флориан Сотока
    ЦФ
    9
    Элье Ваи
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Эз
    Ницца
    1
    Марцин Булка
    ВР
    6
    Жан-Клер Тодибо
    ЦЗ
    4
    Амаду Данте
    ЦЗ
    8
    Пабло Росарио
    ЦЗ
    26
    Мельвен Бар
    ЛП
    19
    Кефрен Тюрам
    ЦП
    28
    Хишам Будауи
    ЦП
    7
    Жереми Бога
    ЦП
    24
    Гаэтан Лаборд
    ЦП
    23
    Жордан Лотомба
    ПП
    9
    Терем Моффи
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Фариоли
    Ланс
    Ницца
    3-5-2
    30
    Самба
    25
    Хусанов
    4
    Дансо
    24
    Гради
    29
    Франковски
    10
    Кошта
    23
    Эль-Айнауи
    26
    Менди
    2
    Агилар
    9
    Ваи
    7
    Сотока
    3-5-1-1
    1
    Булка
    6
    Тодибо
    4
    Данте
    8
    Росарио
    23
    Лотомба
    28
    Будауи
    7
    Бога
    24
    Лаборд
    26
    Бар
    19
    Тюрам
    9
    Моффи
    Остались в запасе
    Ланс
    Ницца
    Главный тренер
    Франк Эз
    Главный тренер
    Франческо Фариоли
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Франк Эз
    Главный тренер
    Франческо Фариоли
    Статистика матча Ланс - Ницца
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ниццы», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Ницца»

    «Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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