Ланс
16.03.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
2.13
Х
3.35
П2
3.75
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Ницца
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ланс
30
Брис Самба
ВР
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
29
Пшемыслав Франковски
ЛП
10
Давид Кошта
ЦП
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
26
Нампалис Менди
ЦП
2
Рубен Агилар
ПП
7
Флориан Сотока
ЦФ
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
6
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Амаду Данте
ЦЗ
8
Пабло Росарио
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛП
19
Кефрен Тюрам
ЦП
28
Хишам Будауи
ЦП
7
Жереми Бога
ЦП
24
Гаэтан Лаборд
ЦП
23
Жордан Лотомба
ПП
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ланс
Ницца
3-5-2
30
Самба
25
Хусанов
4
Дансо
24
Гради
29
Франковски
10
Кошта
23
Эль-Айнауи
26
Менди
2
Агилар
9
Ваи
7
Сотока
3-5-1-1
1
Булка
6
Тодибо
4
Данте
8
Росарио
23
Лотомба
28
Будауи
7
Бога
24
Лаборд
26
Бар
19
Тюрам
9
Моффи
Остались в запасе
Ланс
Ницца
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ланс - Ницца
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ниццы», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».