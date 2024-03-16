Удинезе
16.03.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
2.85
Х
2.95
П2
2.85
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Торино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
18
Томас Кристенсен
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Креспо
ЛП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
ПП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
26
Флориан Товен
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Адам Масина
ЦЗ
13
Рикардиньо
ЛП
77
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
16
Никола Влашич
ЦП
19
Раоуль Белланова
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
Торино
3-5-2
40
Окойе
30
Джаннетти
18
Кристенсен
13
Феррейра
12
Креспо
6
Саррага
32
Пайеро
4
Ловрич
37
Перейра
26
Товен
17
Лукка
3-5-2
32
Милинкович-Савич
4
Буонджорно
26
Ловато
5
Масина
19
Белланова
77
Линетти
66
Гинейтис
16
Влашич
13
Рикардиньо
11
Пеллегри
91
Сапата
Остались в запасе
Удинезе
Торино
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Торино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Pari».