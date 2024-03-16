Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Удинезе
    16.03.2024, суббота, 17:00
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.85
    Х
    2.95
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Торино
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    18
    Томас Кристенсен
    ЦЗ
    13
    Жоау Феррейра
    ЦЗ
    12
    Креспо
    ЛП
    6
    Ойер Саррага
    ЦП
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    4
    Занди Ловрич
    ЦП
    37
    Роберто Перейра
    ПП
    17
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    26
    Флориан Товен
    ЦФ
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    26
    Маттео Ловато
    ЦЗ
    5
    Адам Масина
    ЦЗ
    13
    Рикардиньо
    ЛП
    77
    Карол Линетти
    ЦП
    66
    Гвидас Гинейтис
    ЦП
    16
    Никола Влашич
    ЦП
    19
    Раоуль Белланова
    ПП
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    11
    Пьетро Пеллегри
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Удинезе
    Торино
    3-5-2
    40
    Окойе
    30
    Джаннетти
    18
    Кристенсен
    13
    Феррейра
    12
    Креспо
    6
    Саррага
    32
    Пайеро
    4
    Ловрич
    37
    Перейра
    26
    Товен
    17
    Лукка
    3-5-2
    32
    Милинкович-Савич
    4
    Буонджорно
    26
    Ловато
    5
    Масина
    19
    Белланова
    77
    Линетти
    66
    Гинейтис
    16
    Влашич
    13
    Рикардиньо
    11
    Пеллегри
    91
    Сапата
    Остались в запасе
    Удинезе
    Торино
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Статистика матча Удинезе - Торино
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Торино»

    «Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+