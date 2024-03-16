Мальорка
16.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.85
Х
3.4
П2
5.1
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Гранада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Райо
ЦЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Дани Родригес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Кайл Ларин
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
25
Аугусто Баталья
ВР
15
Карлос Нева
ЛЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Бруно Мендес
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ПЗ
18
Камил Йозвяк
ЛП
23
Жерар Гумбау
ЦП
20
Гонсало Вильяр
ЦП
19
Факундо Пельистри
ПП
7
Лукас Бойе
ЦФ
11
Мюрто Узуни
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Мальорка
Гранада
3-2-3-2
1
Райкович
6
Копете
21
Райо
2
Настасич
3
Латорре
20
Гонсалес
12
Родригес
8
Морланес
10
Дардер
7
Мурики
17
Ларин
4-4-2
25
Баталья
12
Санчес
14
Микел
2
Мендес
15
Нева
19
Пельистри
23
Гумбау
20
Вильяр
18
Йозвяк
11
Узуни
7
Бойе
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Мальорка - Гранада
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Гранады», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Гранада»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».