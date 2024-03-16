Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Мальорка» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Мальорка» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Мальорка
    16.03.2024, суббота, 16:00
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.85
    Х
    3.4
    П2
    5.1
    Реклама, 18+
    Гранада
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    6
    Хосе Копете
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    ЦЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    12
    Дани Родригес
    ЦП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Гранада
    25
    Аугусто Баталья
    ВР
    15
    Карлос Нева
    ЛЗ
    14
    Игнаси Микел
    ЦЗ
    2
    Бруно Мендес
    ЦЗ
    12
    Рикард Санчес
    ПЗ
    18
    Камил Йозвяк
    ЛП
    23
    Жерар Гумбау
    ЦП
    20
    Гонсало Вильяр
    ЦП
    19
    Факундо Пельистри
    ПП
    7
    Лукас Бойе
    ЦФ
    11
    Мюрто Узуни
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Мальорка
    Гранада
    3-2-3-2
    1
    Райкович
    6
    Копете
    21
    Райо
    2
    Настасич
    3
    Латорре
    20
    Гонсалес
    12
    Родригес
    8
    Морланес
    10
    Дардер
    7
    Мурики
    17
    Ларин
    4-4-2
    25
    Баталья
    12
    Санчес
    14
    Микел
    2
    Мендес
    15
    Нева
    19
    Пельистри
    23
    Гумбау
    20
    Вильяр
    18
    Йозвяк
    11
    Узуни
    7
    Бойе
    Остались в запасе
    Мальорка
    Гранада
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Александер Медина
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Главный тренер
    Александер Медина
    Статистика матча Мальорка - Гранада
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Гранады», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Гранада»

    «Мальорка» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+