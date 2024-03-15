Кельн
15.03.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
6.7
Х
4.9
П2
1.5
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РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Бенно Шмитц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ПЗ
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
6
Эрик Мартель
ЦП
37
Линтон Майна
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЦП
40
Фарид Алиду
ЦП
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Мохамед Симакан
ПЗ
24
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Хави Симонс
ЦП
6
Эльйиф Эльмас
ЦП
9
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
РБ Лейпциг
4-5-1
1
Швабе
35
Финкграфе
24
Хабот
4
Шмитц
18
Карстенсен
6
Мартель
37
Майна
11
Кайнц
40
Алиду
8
Хусейнбашич
23
Адамян
4-4-2
1
Гулачи
2
Симакан
23
Люкеба
4
Орбан
22
Раум
44
Кампль
20
Симонс
6
Эльмас
24
Шлагер
17
Опенда
9
Поульсен
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Лейпцига», 26-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».