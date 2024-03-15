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    • «Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    «Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Кельн
    15.03.2024, пятница, 22:30
    Германия. Бундеслига, 26 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    6.7
    Х
    4.9
    П2
    1.5
    Реклама, 18+
    РБ Лейпциг
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Кельн
    1
    Марвин Швабе
    ВР
    35
    Макс Финкграфе
    ЛЗ
    24
    Юлиан Хабот
    ЦЗ
    4
    Бенно Шмитц
    ЦЗ
    18
    Расмус Карстенсен
    ПЗ
    8
    Денис Хусейнбашич
    ЦП
    6
    Эрик Мартель
    ЦП
    37
    Линтон Майна
    ЦП
    11
    Флориан Кайнц
    ЦП
    40
    Фарид Алиду
    ЦП
    23
    Саркис Адамян
    ЦФ
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    РБ Лейпциг
    1
    Петер Гулачи
    ВР
    22
    Давид Раум
    ЛЗ
    23
    Кастелло Люкеба
    ЦЗ
    4
    Вилли Орбан
    ЦЗ
    2
    Мохамед Симакан
    ПЗ
    24
    Ксавер Шлагер
    ЦП
    44
    Кевин Кампль
    ЦП
    20
    Хави Симонс
    ЦП
    6
    Эльйиф Эльмас
    ЦП
    9
    Юссуф Поульсен
    ЦФ
    17
    Луа Опенда
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Розе
    Кельн
    РБ Лейпциг
    4-5-1
    1
    Швабе
    35
    Финкграфе
    24
    Хабот
    4
    Шмитц
    18
    Карстенсен
    6
    Мартель
    37
    Майна
    11
    Кайнц
    40
    Алиду
    8
    Хусейнбашич
    23
    Адамян
    4-4-2
    1
    Гулачи
    2
    Симакан
    23
    Люкеба
    4
    Орбан
    22
    Раум
    44
    Кампль
    20
    Симонс
    6
    Эльмас
    24
    Шлагер
    17
    Опенда
    9
    Поульсен
    Остались в запасе
    Кельн
    РБ Лейпциг
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    Главный тренер
    Марко Розе
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Тимо Шульц
    Главный тренер
    Марко Розе
    Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Лейпцига», 26-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Лейпциг»

    «Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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