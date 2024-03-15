Смотреть прямую трансляцию матча «Славия Мозырь» против «Днепр Могилев», 1-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»