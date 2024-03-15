Славия-Мозырь
15.03.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 0
Идет второй тайм 83‘
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П1
1.02
Х
5.7
П2
18
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Днепр
13' П. Чикида
51' Н. Краснов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
12
Алексей Иванов
ЛЗ
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
34
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
35
Бони Амиан
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ЦП
66
Антон Лукашов
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
91
Мартин Артюх
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
49
Александр Джигеро
ЛП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
10
Александр Александрович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
69
Красимир Капов
ЦФ
3-2-2-2-2
12
Иванов
2
Чиж
93
Бугулов
15
Шемрук
31
Залеский
6
Дрош
5
Тихоновский
88
Кириленко
13
Полоз
34
Сороко
27
Чикида
4-3-3
54
Генералов
16
Алисейко
23
Дунаев
88
Юркевич
35
Амиан
21
Вершинин
66
Лукашов
55
Краснов
9
Каргбо
8
Виговский
91
Артюх
15
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
15
Шемрук
13
Полоз
7
Грибовский
7
Грибовский
13
Полоз
8
Виговский
10
Александрович
10
Александрович
8
Виговский
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
91
Артюх
69
Капов
69
Капов
91
Артюх
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Днепр
1
Алексей Козлов
ВР
49
Александр Джигеро
ЛП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
49
Александр Джигеро
ЛП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Славия-Мозырь - Днепр
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия Мозырь» против «Днепр Могилев», 1-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Pari».