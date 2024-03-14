Ислочь
15.03.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
- : -
Не начался
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П1
1.93
Х
3.4
П2
3.35
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Динамо-Брест
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Динамо-Брест», 1-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Pari».