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    • «Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024

    «Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024

    Лацио
    11.03.2024, понедельник, 22:45
    Италия. Серия А, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.9
    Х
    3.5
    П2
    4.7
    Реклама, 18+
    Удинезе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Лацио
    94
    Иван Проведель
    ВР
    3
    Мануэль Лаццари
    ЛЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    77
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    8
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    ЦП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЦФ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    Удинезе
    40
    Мадука Окойе
    ВР
    30
    Лаутаро Джаннетти
    ЦЗ
    18
    Нехуэн Перес
    ЦЗ
    13
    Жоау Феррейра
    ЦЗ
    12
    Креспо
    ЛП
    11
    Лазар Самарджич
    ЦП
    4
    Занди Ловрич
    ЦП
    26
    Флориан Товен
    ЦП
    32
    Мартин Пайеро
    ЦП
    2
    Джордан Земура
    ПП
    17
    Лоренцо Лукка
    ЦФ
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Лацио
    Удинезе
    4-3-3
    94
    Проведель
    3
    Лаццари
    34
    Гила
    13
    Романьоли
    77
    Хюсай
    8
    Катальди
    10
    Альберто
    5
    Весино
    20
    Дзакканьи
    19
    Кастелланос
    7
    Андерсон
    3-5-1-1
    40
    Окойе
    30
    Джаннетти
    18
    Перес
    13
    Феррейра
    2
    Земура
    4
    Ловрич
    26
    Товен
    32
    Пайеро
    12
    Креспо
    11
    Самарджич
    17
    Лукка
    Остались в запасе
    Лацио
    Удинезе
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    Главный тренер
    Габриэле Чоффи
    Статистика матча Лацио - Удинезе
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Удинезе»

    Лацио-Удинезе смотреть онлайн 11 марта

    Источник: «Бомбардир»

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