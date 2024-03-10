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    • «Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Лилль
    10.03.2024, воскресенье, 19:05
    Франция. Лига 1, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.98
    Х
    3.55
    П2
    4
    Реклама, 18+
    Ренн
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Лилль
    30
    Лукас Шевалье
    ВР
    5
    Габриэль Гудмундссон
    ЛЗ
    15
    Лени Йоро
    ЦЗ
    18
    Бафоде Диаките
    ЦЗ
    22
    Тиагу Сантуш
    ПЗ
    8
    Анхель Гомес
    ЦП
    6
    Набиль Бенталеб
    ЦП
    21
    Бенжамин Андре
    ЦП
    9
    Джонатан Дэвид
    ЦФ
    7
    Хакон Арнар Харальдссон
    ЦФ
    23
    Эдон Жегрова
    ЦФ
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    Ренн
    30
    Стив Манданда
    ВР
    3
    Адриен Трюффер
    ЛЗ
    5
    Артур Теате
    ЦЗ
    23
    Варме Омари
    ЦЗ
    36
    Алиду Сейду
    ПЗ
    8
    Батист Сантамария
    ЦП
    11
    Людовик Бляс
    ЦП
    33
    Азор Матусива
    ЦП
    7
    Мартен Терье
    ЦП
    14
    Бенжамен Бурижо
    ЦП
    9
    Арно Калимуэндо
    ЦФ
    Главный тренер
    Жульен Стефан
    Лилль
    Ренн
    4-3-3
    30
    Шевалье
    5
    Гудмундссон
    15
    Йоро
    18
    Диаките
    22
    Сантуш
    8
    Гомес
    6
    Бенталеб
    21
    Андре
    23
    Жегрова
    7
    Харальдссон
    9
    Дэвид
    4-5-1
    30
    Манданда
    36
    Сейду
    5
    Теате
    23
    Омари
    3
    Трюффер
    8
    Сантамария
    33
    Матусива
    7
    Терье
    14
    Бурижо
    11
    Бляс
    9
    Калимуэндо
    Остались в запасе
    Лилль
    Ренн
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    Главный тренер
    Жульен Стефан
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Паулу Фонсека
    Главный тренер
    Жульен Стефан
    Статистика матча Лилль - Ренн
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 19:05 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Ренн»

    «Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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