Лилль
10.03.2024, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.98
Х
3.55
П2
4
Реклама, 18+
Ренн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
23
Эдон Жегрова
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Артур Теате
ЦЗ
23
Варме Омари
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
8
Батист Сантамария
ЦП
11
Людовик Бляс
ЦП
33
Азор Матусива
ЦП
7
Мартен Терье
ЦП
14
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лилль
Ренн
4-3-3
30
Шевалье
5
Гудмундссон
15
Йоро
18
Диаките
22
Сантуш
8
Гомес
6
Бенталеб
21
Андре
23
Жегрова
7
Харальдссон
9
Дэвид
4-5-1
30
Манданда
36
Сейду
5
Теате
23
Омари
3
Трюффер
8
Сантамария
33
Матусива
7
Терье
14
Бурижо
11
Бляс
9
Калимуэндо
Остались в запасе
Лилль
Ренн
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лилль - Ренн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 19:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».