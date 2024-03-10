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    • «Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Гавр
    10.03.2024, воскресенье, 17:00
    Франция. Лига 1, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.8
    Х
    3.15
    П2
    2.8
    Реклама, 18+
    Тулуза
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Гавр
    30
    Артюр Десма
    ВР
    4
    Готье Льорис
    ЦЗ
    22
    Йоанн Салмье
    ЦЗ
    93
    Аруна Санганте
    ЦЗ
    27
    Кристофер Опери
    ЛП
    8
    Яссин Кехта
    ЦП
    94
    Абдулайе Туре
    ЦП
    17
    Уалид Эль-Хаджам
    ПП
    9
    Мохамед Байо
    ЦФ
    28
    Андре Айю
    ЦФ
    11
    Эммануэль Сабби
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Тулуза
    50
    Гийом Ресте
    ВР
    25
    Кевин Кебен
    ЦЗ
    2
    Расмус Николайсен
    ЦЗ
    6
    Логан Кошта
    ЦЗ
    13
    Кристиан Мависса Элеби
    ЛП
    8
    Венсан Сьерро
    ЦП
    4
    Стейн Спирингс
    ЦП
    37
    Янн Гбоу
    ЦП
    15
    Арон Доннум
    ЦП
    12
    Варрен Каманци
    ПП
    9
    Тейс Даллинга
    ЦФ
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Гавр
    Тулуза
    3-4-3
    30
    Десма
    4
    Льорис
    22
    Салмье
    93
    Санганте
    27
    Опери
    8
    Кехта
    94
    Туре
    17
    Эль-Хаджам
    11
    Сабби
    28
    Айю
    9
    Байо
    3-5-1-1
    50
    Ресте
    25
    Кебен
    2
    Николайсен
    6
    Кошта
    12
    Каманци
    4
    Спирингс
    37
    Гбоу
    15
    Доннум
    13
    Мависса Элеби
    8
    Сьерро
    9
    Даллинга
    Остались в запасе
    Гавр
    Тулуза
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Лука Эльснер
    Главный тренер
    Карлес Мартинес
    Статистика матча Гавр - Тулуза
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулуза», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Тулуза»

    «Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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