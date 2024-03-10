Гавр
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
2.8
Х
3.15
П2
2.8
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Тулуза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
93
Аруна Санганте
ЦЗ
27
Кристофер Опери
ЛП
8
Яссин Кехта
ЦП
94
Абдулайе Туре
ЦП
17
Уалид Эль-Хаджам
ПП
9
Мохамед Байо
ЦФ
28
Андре Айю
ЦФ
11
Эммануэль Сабби
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
25
Кевин Кебен
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
6
Логан Кошта
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЛП
8
Венсан Сьерро
ЦП
4
Стейн Спирингс
ЦП
37
Янн Гбоу
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
12
Варрен Каманци
ПП
9
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
Тулуза
3-4-3
30
Десма
4
Льорис
22
Салмье
93
Санганте
27
Опери
8
Кехта
94
Туре
17
Эль-Хаджам
11
Сабби
28
Айю
9
Байо
3-5-1-1
50
Ресте
25
Кебен
2
Николайсен
6
Кошта
12
Каманци
4
Спирингс
37
Гбоу
15
Доннум
13
Мависса Элеби
8
Сьерро
9
Даллинга
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Гавр - Тулуза
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулуза», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».