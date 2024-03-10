ПСЖ
10.03.2024, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
5.1
П2
6.9
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Реймс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ПСЖ
99
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Норди Мукиэле
ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
28
Карлос Солер
ЦП
17
Витинья
ЦП
4
Мануэль Угарте
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Марко Асенсио
ЦФ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
24
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
45
Теренс Куду
ПЗ
8
Амир Ричардсон
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
15
Маршал Манетси
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЦФ
14
Реда Хадра
ЦФ
7
Дзюня Ито
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
ПСЖ
Реймс
4-3-3
99
Доннарумма
21
Эрнандес
26
Мукиэле
35
Бералдо
2
Хакими
28
Солер
17
Витинья
4
Угарте
7
Мбаппе
11
Асенсио
9
Рамуш
4-3-3
94
Диуф
45
Куду
5
Абдельхамид
24
Агбаду
25
де Смет
8
Ричардсон
10
Теума
15
Манетси
7
Ито
14
Хадра
9
Дарами
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча ПСЖ - Реймс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реймса», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».