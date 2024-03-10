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    • «ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    ПСЖ
    10.03.2024, воскресенье, 15:00
    Франция. Лига 1, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.45
    Х
    5.1
    П2
    6.9
    Реклама, 18+
    Реймс
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    ПСЖ
    99
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    21
    Люка Эрнандес
    ЛЗ
    26
    Норди Мукиэле
    ЦЗ
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    17
    Витинья
    ЦП
    4
    Мануэль Угарте
    ЦП
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    11
    Марко Асенсио
    ЦФ
    7
    Килиан Мбаппе
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Реймс
    94
    Йехван Диуф
    ВР
    25
    Тибо де Смет
    ЛЗ
    5
    Юнис Абдельхамид
    ЦЗ
    24
    Эммануэль Агбаду
    ЦЗ
    45
    Теренс Куду
    ПЗ
    8
    Амир Ричардсон
    ЦП
    10
    Тедди Теума
    ЦП
    15
    Маршал Манетси
    ЦП
    9
    Мохаммед Дарами
    ЦФ
    14
    Реда Хадра
    ЦФ
    7
    Дзюня Ито
    ЦФ
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    ПСЖ
    Реймс
    4-3-3
    99
    Доннарумма
    21
    Эрнандес
    26
    Мукиэле
    35
    Бералдо
    2
    Хакими
    28
    Солер
    17
    Витинья
    4
    Угарте
    7
    Мбаппе
    11
    Асенсио
    9
    Рамуш
    4-3-3
    94
    Диуф
    45
    Куду
    5
    Абдельхамид
    24
    Агбаду
    25
    де Смет
    8
    Ричардсон
    10
    Теума
    15
    Манетси
    7
    Ито
    14
    Хадра
    9
    Дарами
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Реймс
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Уилл Стилл
    Статистика матча ПСЖ - Реймс
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реймса», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Реймс»

    «ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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