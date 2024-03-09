Гранада
09.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
4.7
Х
3.4
П2
1.9
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Реал Сосьедад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Гранада
25
Аугусто Баталья
ВР
22
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Карлос Нева
ЛП
20
Серхио Руис
ЦП
24
Гонсало Вильяр
ЦП
12
Рикард Санчес
ПП
11
Мюрто Узуни
ЦФ
7
Лукас Бойе
ЦФ
19
Факундо Пельистри
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Киран Тирни
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Хави Галан
ЦЗ
39
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Мартин Субименди
ЦП
12
Микель Мерино
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
21
Андре Силва
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
Реал Сосьедад
3-4-3
25
Баталья
22
Пиатковски
14
Микел
6
Онгла
15
Нева
20
Руис
24
Вильяр
12
Санчес
19
Пельистри
7
Бойе
11
Узуни
4-4-2
1
Ремиро
39
Арамбуру
5
Субельдия
20
Галан
17
Тирни
12
Мерино
22
Турриэнтес
16
Оласагасти
4
Субименди
19
Садик
21
Силва
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» против «Реал Сосьедад», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гранада» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».