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    • «Гранада» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Гранада» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Гранада
    09.03.2024, суббота, 20:30
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.7
    Х
    3.4
    П2
    1.9
    Реклама, 18+
    Реал Сосьедад
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Гранада
    25
    Аугусто Баталья
    ВР
    22
    Камиль Пиатковски
    ЦЗ
    14
    Игнаси Микел
    ЦЗ
    6
    Мартин Онгла
    ЦЗ
    15
    Карлос Нева
    ЛП
    20
    Серхио Руис
    ЦП
    24
    Гонсало Вильяр
    ЦП
    12
    Рикард Санчес
    ПП
    11
    Мюрто Узуни
    ЦФ
    7
    Лукас Бойе
    ЦФ
    19
    Факундо Пельистри
    ЦФ
    Главный тренер
    Александер Медина
    Реал Сосьедад
    1
    Алекс Ремиро
    ВР
    17
    Киран Тирни
    ЛЗ
    5
    Игор Субельдия
    ЦЗ
    20
    Хави Галан
    ЦЗ
    39
    Хон Арамбуру
    ПЗ
    4
    Мартин Субименди
    ЦП
    12
    Микель Мерино
    ЦП
    22
    Беньят Турриэнтес
    ЦП
    16
    Йон-Андер Оласагасти
    ЦП
    21
    Андре Силва
    ЦФ
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Гранада
    Реал Сосьедад
    3-4-3
    25
    Баталья
    22
    Пиатковски
    14
    Микел
    6
    Онгла
    15
    Нева
    20
    Руис
    24
    Вильяр
    12
    Санчес
    19
    Пельистри
    7
    Бойе
    11
    Узуни
    4-4-2
    1
    Ремиро
    39
    Арамбуру
    5
    Субельдия
    20
    Галан
    17
    Тирни
    12
    Мерино
    22
    Турриэнтес
    16
    Оласагасти
    4
    Субименди
    19
    Садик
    21
    Силва
    Остались в запасе
    Гранада
    Реал Сосьедад
    Главный тренер
    Александер Медина
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Александер Медина
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» против «Реал Сосьедад», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гранада»«Реал Сосьедад»

    «Гранада» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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