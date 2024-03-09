Валенсия
09.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.95
Х
3.25
П2
4.7
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Хетафе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Валенсия
25
Гиорги Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Серхи Каньос
ЛП
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
23
Фран Перес
ПП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Домингуш Дуарте
ЦЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Илаш Мориба
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
19
Хуанми Латаса
ЦФ
7
Хайме Мата
ЦФ
12
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
Хетафе
4-4-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
4
Паулиста
20
Фулкье
7
Каньос
8
Гуэрра
18
Пепелу
23
Перес
17
Яремчук
9
Дуро
4-3-3
13
Сорья
18
Кармона
4
Альварес
6
Дуарте
16
Рико
24
Мориба
5
Милья
20
Максимович
12
Унал
7
Мата
19
Латаса
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Хетафе», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».