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    • «Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Валенсия
    09.03.2024, суббота, 16:00
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.95
    Х
    3.25
    П2
    4.7
    Реклама, 18+
    Хетафе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Валенсия
    25
    Гиорги Мамардашвили
    ВР
    14
    Хосе Луис Гайя
    ЛЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    7
    Серхи Каньос
    ЛП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    18
    Пепелу
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПП
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    17
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    16
    Диего Рико
    ЛЗ
    4
    Гастон Альварес
    ЦЗ
    6
    Домингуш Дуарте
    ЦЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    24
    Илаш Мориба
    ЦП
    5
    Луис Милья
    ЦП
    20
    Неманья Максимович
    ЦП
    19
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    7
    Хайме Мата
    ЦФ
    12
    Энес Унал
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Валенсия
    Хетафе
    4-4-2
    25
    Мамардашвили
    14
    Гайя
    3
    Москера
    4
    Паулиста
    20
    Фулкье
    7
    Каньос
    8
    Гуэрра
    18
    Пепелу
    23
    Перес
    17
    Яремчук
    9
    Дуро
    4-3-3
    13
    Сорья
    18
    Кармона
    4
    Альварес
    6
    Дуарте
    16
    Рико
    24
    Мориба
    5
    Милья
    20
    Максимович
    12
    Унал
    7
    Мата
    19
    Латаса
    Остались в запасе
    Валенсия
    Хетафе
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Статистика матча Валенсия - Хетафе
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Хетафе», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Хетафе»

    «Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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