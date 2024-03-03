Арсенал
03.03.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Черноморец
54' С. Ткачев
58' Э. Ботака-Иобома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Артем Попов
ПВ
70
Ишхан Гелоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
24
Юрий Будагян
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
27
Даниил Гурченко
ПВ
44
Анри Чичинадзе
ЦФ
9
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Черноморец
62
Иван Будачев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Иван Маклаков
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
37
Семен Пучков
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
88
Александр Попович
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
97
Никита Никифоров
ЦФ
3-1-4-1-1
80
Кокарев
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
13
Кайнов
88
Макаров
6
Левин
17
Бахар
11
Ткачев
8
Попов
70
Гелоян
3-2-2-1-2
1
Фролкин
4
Кумбурович
5
Гараев
30
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
24
Будагян
7
Антонов
27
Гурченко
9
Уридия
44
Чичинадзе
70
Гелоян
19
Зуев
19
Зуев
70
Гелоян
17
Бахар
92
Барков
92
Барков
17
Бахар
88
Макаров
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Макаров
30
Красильниченко
36
Воропаев
36
Воропаев
30
Красильниченко
35
Енин
17
Фомин
17
Фомин
35
Енин
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
62
Иван Будачев
ВР
14
Иван Маклаков
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
37
Семен Пучков
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
88
Александр Попович
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
97
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
Остались в запасе
62
Иван Будачев
ВР
14
Иван Маклаков
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
81
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
37
Семен Пучков
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
88
Александр Попович
ЦП
8
Давид Есимбеков
ЦП
97
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Арсенал - Черноморец
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Черноморца», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».