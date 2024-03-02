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    • «Енисей» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    «Енисей» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024

    Енисей
    02.03.2024, суббота, 11:30
    Россия. Первая лига, 21 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торпедо
    76' Д. Тихонов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Енисей
    38
    Евгений Ставер
    ВР
    80
    Вячеслав Бардыбахин
    ЛЗ
    2
    Валерий Кичин
    ЛЗ
    5
    Виталий Стежко
    ЦЗ
    29
    Владимир Хозин
    ЦЗ
    21
    Егор Иванов
    ЦП
    8
    Александр Ломакин
    ЦП
    12
    Никита Раздорских
    ЦП
    11
    Денис Тихонов
    ЛВ
    87
    Андрей Мазурин
    ЛВ
    9
    Максим Савельев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Торпедо
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    90
    Боян Роганович
    ЛЗ
    3
    Александр Иваньков
    ЦЗ
    2
    Сергей Бородин
    ЦЗ
    99
    Глеб Шевченко
    ПЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    15
    Александр Орехов
    ЦП
    17
    Игорь Горбунов
    ЛВ
    7
    Дмитрий Полоз
    ЛВ
    8
    Роман Тугарев
    ЛВ
    16
    Йорди Рейна
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Енисей
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    42
    Даниил Ярусов
    ВР
    33
    Александр Масловский
    ЛЗ
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    10
    Шамиль Саадуев
    АП
    95
    Владислав Луташев
    ЦФ
    75
    Андрей Окладников
    ЦФ
    Торпедо
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    77
    Александр Масалов
    ЛЗ
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    20
    Константин Ковалев
    ПЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    11
    Даниил Шамкин
    АП
    69
    Ираклий Манелов
    ПВ
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    21
    Георгий Гонгадзе
    ЦФ
    19
    Тимур Мелекесцев
    ЦФ
    10
    Игорь Лебеденко
    ЦФ
    4-3-2-1
    38
    Ставер
    2
    Кичин
    5
    Стежко
    29
    Хозин
    80
    Бардыбахин
    21
    Иванов
    8
    Ломакин
    12
    Раздорских
    87
    Мазурин
    11
    Тихонов
    9
    Савельев
    4-1-1-3-1
    51
    Ботнарь
    99
    Шевченко
    3
    Иваньков
    2
    Бородин
    90
    Роганович
    65
    Москвичев
    15
    Орехов
    17
    Горбунов
    7
    Полоз
    8
    Тугарев
    16
    Рейна
    5
    Стежко
    33
    Масловский
    33
    Масловский
    5
    Стежко
    8
    Ломакин
    10
    Саадуев
    10
    Саадуев
    8
    Ломакин
    87
    Мазурин
    75
    Окладников
    75
    Окладников
    87
    Мазурин
    16
    Рейна
    69
    Манелов
    69
    Манелов
    16
    Рейна
    7
    Полоз
    10
    Лебеденко
    10
    Лебеденко
    7
    Полоз
    Остались в запасе
    Енисей
    Торпедо
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    42
    Даниил Ярусов
    ВР
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    95
    Владислав Луташев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    77
    Александр Масалов
    ЛЗ
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    20
    Константин Ковалев
    ПЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    11
    Даниил Шамкин
    АП
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    21
    Георгий Гонгадзе
    ЦФ
    19
    Тимур Мелекесцев
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Остались в запасе
    66
    Данила Польшиков
    ЛВ
    1
    Станислав Антипин
    ВР
    42
    Даниил Ярусов
    ВР
    55
    Никита Богатырев
    ЦЗ
    13
    Николай Марков
    ПЗ
    27
    Анатолий Немченко
    ЦП
    17
    Антон Орлов
    ЦП
    95
    Владислав Луташев
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    77
    Александр Масалов
    ЛЗ
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    20
    Константин Ковалев
    ПЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    11
    Даниил Шамкин
    АП
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    21
    Георгий Гонгадзе
    ЦФ
    19
    Тимур Мелекесцев
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Тихонов
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Статистика матча Енисей - Торпедо
    2
    2
    2
    Красные карточки
    0
    2
    Желтые карточки
    2
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Торпедо», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 11:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Торпедо»

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 10:40
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