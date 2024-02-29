Аль-Наср
29.02.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 4
Матч завершен
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Аль-Хазм
31' Талиска (П)
61' Талиска
71' Талиска
90+4' С. Мане (П)
53' А. Аль-Мемаид
66' Тозе
84' Ф. Селемани
90+9' П. Рикардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
(К) ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
10
Садио Мане
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хазм
30
Аймен Дамен
ВР
27
Маджид Кашиш
ЛАЗ
2
Пауло Рикардо
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
10
Файз Селемани
ЦЗ
36
Бруно Виана
ЦЗ
13
Язид Аль-Бакр
ПЗ
93
Хуниор Морено
ЦП
20
Тозе
(К) АП
90
Мохамед Бадамоси
ЦФ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
6
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
16
Ахмед Аль-Джавид
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
4-1-1-3-1
33
Абдулла
15
Теллес
27
Ляпорт
5
Аль-Амри
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
14
Аль-Наджеи
94
Талиска
25
Отавио
3-3-1-1-2
30
Дамен
99
Аль-Мемаид
10
Селемани
36
Виана
13
Аль-Бакр
2
Рикардо
27
Кашиш
93
Морено
20
Тозе
18
Аль-Салман
90
Бадамоси
10
Мане
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
10
Мане
14
Аль-Наджеи
23
Яхья
23
Яхья
14
Аль-Наджеи
Аль-Хайбари
30
Аль-Немер
30
Аль-Немер
Аль-Хайбари
93
Морено
6
Аль-Саяли
6
Аль-Саяли
93
Морено
13
Аль-Бакр
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
13
Аль-Бакр
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хазм
26
Давид Оспина
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
16
Ахмед Аль-Джавид
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
26
Давид Оспина
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
16
Ахмед Аль-Джавид
ЦП
94
Омар Аль-Руваили
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хазм
4
Всего ударов по воротам
26
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
14
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хазм», 22-й тур чепмионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»
- Матч можно посмотреть на канале «OKKO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».