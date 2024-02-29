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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хазм», 22-й тур чепмионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»