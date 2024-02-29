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    • «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 февраля 2024

    Аль-Наср
    29.02.2024, четверг, 20:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
    4 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аль-Хазм
    31' Талиска (П)
    61' Талиска
    71' Талиска
    90+4' С. Мане (П)
    53' А. Аль-Мемаид
    66' Тозе
    84' Ф. Селемани
    90+9' П. Рикардо
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Наср
    33
    Валид Абдулла
    (К) ВР
    15
    Алекс Теллес
    ЛЗ
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    77
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    94
    Талиска
    АП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Аль-Хазм
    30
    Аймен Дамен
    ВР
    27
    Маджид Кашиш
    ЛАЗ
    2
    Пауло Рикардо
    ЦЗ
    99
    Ахмад Аль-Мемаид
    ЦЗ
    10
    Файз Селемани
    ЦЗ
    36
    Бруно Виана
    ЦЗ
    13
    Язид Аль-Бакр
    ПЗ
    93
    Хуниор Морено
    ЦП
    20
    Тозе
    (К) АП
    90
    Мохамед Бадамоси
    ЦФ
    18
    Аззам Аль-Салман
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэль Карреньо
    Аль-Наср
    26
    Давид Оспина
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    23
    Айман Яхья
    ПВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Аль-Хазм
    23
    Ибрахим Заед
    ВР
    12
    Фархан Аль-Аазми
    ЛЗ
    34
    Абдурахман Аль-Дахиль
    ЦЗ
    6
    Басиль Юсеф Аль-Саяли
    ОП
    88
    Мохаммед Абусабаан
    ОП
    16
    Ахмед Аль-Джавид
    ЦП
    19
    Наваф Аль-Хабаши
    АП
    94
    Омар Аль-Руваили
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    33
    Абдулла
    15
    Теллес
    27
    Ляпорт
    5
    Аль-Амри
    12
    Аль-Бушал
    77
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    10
    Мане
    14
    Аль-Наджеи
    94
    Талиска
    25
    Отавио
    3-3-1-1-2
    30
    Дамен
    99
    Аль-Мемаид
    10
    Селемани
    36
    Виана
    13
    Аль-Бакр
    2
    Рикардо
    27
    Кашиш
    93
    Морено
    20
    Тозе
    18
    Аль-Салман
    90
    Бадамоси
    10
    Мане
    19
    Аль-Хассан
    19
    Аль-Хассан
    10
    Мане
    14
    Аль-Наджеи
    23
    Яхья
    23
    Яхья
    14
    Аль-Наджеи
    Аль-Хайбари
    30
    Аль-Немер
    30
    Аль-Немер
    Аль-Хайбари
    93
    Морено
    6
    Аль-Саяли
    6
    Аль-Саяли
    93
    Морено
    13
    Аль-Бакр
    19
    Аль-Хабаши
    19
    Аль-Хабаши
    13
    Аль-Бакр
    Остались в запасе
    Аль-Наср
    Аль-Хазм
    26
    Давид Оспина
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    23
    Ибрахим Заед
    ВР
    12
    Фархан Аль-Аазми
    ЛЗ
    34
    Абдурахман Аль-Дахиль
    ЦЗ
    88
    Мохаммед Абусабаан
    ОП
    16
    Ахмед Аль-Джавид
    ЦП
    94
    Омар Аль-Руваили
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэль Карреньо
    Остались в запасе
    26
    Давид Оспина
    ВР
    24
    Мохаммед Касем
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    Остались в запасе
    23
    Ибрахим Заед
    ВР
    12
    Фархан Аль-Аазми
    ЛЗ
    34
    Абдурахман Аль-Дахиль
    ЦЗ
    88
    Мохаммед Абусабаан
    ОП
    16
    Ахмед Аль-Джавид
    ЦП
    94
    Омар Аль-Руваили
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Главный тренер
    Даниэль Карреньо
    Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хазм
    4
    Всего ударов по воротам
    26
    13
    Удары в створ
    10
    5
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    0
    4
    Угловые удары
    14
    4
    Нарушения
    11
    16
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    519
    237
    Сейвы
    1
    6
    Точность передач %
    87
    73
    Удары мимо ворот
    7
    5
    Блокированные удары
    9
    3
    Удары из пределов штрафной
    18
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хазм», 22-й тур чепмионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Хазм»

    «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн 29 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.02.2024 18:25
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