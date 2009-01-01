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Йорк Сити - результаты матчей

Йорк
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://ycfc.net
Тренер:
Стюарт Мейнард
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
12.09 | 17:00
Йорк Сити
4 : 0
Суиндон Таун
05.09 | 17:00
Крю Александра
1 : 1
Йорк Сити
01.09 | 21:45
Челтенхэм
3 : 2
Йорк Сити
29.08 | 17:00
Йорк Сити
2 : 1
Эксетер Сити
22.08 | 17:00
Ротерхэм
1 : 1
Йорк Сити
15.08 | 17:00
Йорк Сити
3 : 2
Бристоль Роверс
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