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Англия. Вторая лига
Команды
Йорк Сити
Расписание
€ 900 тыс
Йорк Сити - расписание матчей
Йорк
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://ycfc.net
Тренер:
Стюарт Мейнард
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Честерфилд
- : -
Йорк Сити
19.09 | 17:00
Честерфилд
- : -
Йорк Сити
26.09 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Гиллинхэм
26.09 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Гиллинхэм
03.10 | 17:00
Барнет
- : -
Йорк Сити
03.10 | 17:00
Барнет
- : -
Йорк Сити
10.10 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Нортгемптон Таун
10.10 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Нортгемптон Таун
17.10 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Йорк Сити
17.10 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Йорк Сити
20.10 | 21:45
Йорк Сити
- : -
Аккрингтон Стэнли
20.10 | 21:45
Йорк Сити
- : -
Аккрингтон Стэнли
24.10 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Порт Вейл
24.10 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Порт Вейл
31.10 | 15:30
Гримсби Таун
- : -
Йорк Сити
31.10 | 15:30
Гримсби Таун
- : -
Йорк Сити
14.11 | 18:00
Рочдейл
- : -
Йорк Сити
14.11 | 18:00
Рочдейл
- : -
Йорк Сити
21.11 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Уолсолл
21.11 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Уолсолл
28.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Йорк Сити
28.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Йорк Сити
01.12 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Шрусбери Таун
01.12 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Шрусбери Таун
12.12 | 15:30
Транмер
- : -
Йорк Сити
12.12 | 15:30
Транмер
- : -
Йорк Сити
19.12 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Кроули Таун
19.12 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Кроули Таун
26.12 | 18:00
Олдхэм
- : -
Йорк Сити
26.12 | 18:00
Олдхэм
- : -
Йорк Сити
29.12 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Флитвуд
29.12 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Флитвуд
01.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Солфорд Сити
01.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Солфорд Сити
09.01 | 18:00
Кроули Таун
- : -
Йорк Сити
09.01 | 18:00
Кроули Таун
- : -
Йорк Сити
16.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Ньюпорт Каунти
16.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Ньюпорт Каунти
19.01 | 22:45
Аккрингтон Стэнли
- : -
Йорк Сити
19.01 | 22:45
Аккрингтон Стэнли
- : -
Йорк Сити
23.01 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Йорк Сити
23.01 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Йорк Сити
30.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Гримсби Таун
30.01 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Гримсби Таун
06.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Йорк Сити
06.02 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Йорк Сити
09.02 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Челтенхэм
09.02 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Челтенхэм
13.02 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Крю Александра
13.02 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Крю Александра
20.02 | 18:00
Суиндон Таун
- : -
Йорк Сити
20.02 | 18:00
Суиндон Таун
- : -
Йорк Сити
27.02 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Рочдейл
27.02 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Рочдейл
06.03 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Йорк Сити
06.03 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Йорк Сити
13.03 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Ротерхэм
13.03 | 18:00
Йорк Сити
- : -
Ротерхэм
20.03 | 18:00
Уолсолл
- : -
Йорк Сити
20.03 | 18:00
Уолсолл
- : -
Йорк Сити
26.03 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Йорк Сити
26.03 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Йорк Сити
29.03 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Олдхэм
29.03 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Олдхэм
03.04 | 17:00
Флитвуд
- : -
Йорк Сити
03.04 | 17:00
Флитвуд
- : -
Йорк Сити
10.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Транмер
10.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Транмер
13.04 | 21:45
Нортгемптон Таун
- : -
Йорк Сити
13.04 | 21:45
Нортгемптон Таун
- : -
Йорк Сити
17.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Честерфилд
17.04 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Честерфилд
24.04 | 17:00
Гиллинхэм
- : -
Йорк Сити
24.04 | 17:00
Гиллинхэм
- : -
Йорк Сити
27.04 | 21:45
Йорк Сити
- : -
Барнет
27.04 | 21:45
Йорк Сити
- : -
Барнет
01.05 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
01.05 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
08.05 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Йорк Сити
08.05 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Йорк Сити
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