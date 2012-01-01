Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
19
9
8
62
42
20
66
36
19
9
8
57
37
20
66
36
17
9
10
55
31
24
60
36
12
13
11
52
50
2
49
36
11
15
10
50
47
3
48
36
11
12
13
55
59
-4
45
36
10
13
13
54
61
-7
43
36
10
12
14
46
53
-7
42
36
10
10
16
44
57
-13
40
36
5
10
21
28
66
-38
25
Команда
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
4
1
35
14
21
43
19
9
7
3
32
22
10
34
18
10
3
5
34
15
19
33
18
8
6
4
29
21
8
30
18
6
9
3
28
22
6
27
18
6
7
5
25
25
0
25
18
6
6
6
22
21
1
24
17
7
2
8
27
26
1
23
18
4
5
9
27
31
-4
17
18
3
7
8
18
29
-11
16
Команда
2
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
3
4
33
21
12
36
18
8
8
2
25
19
6
32
18
7
6
5
21
16
5
27
18
6
5
7
22
23
-1
23
19
4
10
5
28
33
-5
22
18
4
5
9
21
28
-7
17
18
4
4
10
26
39
-13
16
18
4
4
10
22
36
-14
16
17
2
8
7
18
25
-7
14
18
2
3
13
10
37
-27
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире