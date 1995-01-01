Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:00
|Слиго Роверс
|1:0
|Викинг
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|21:00
|Слиго Роверс
|2:0
|Мазервелл
|1 раунд
ответный матч
|14 июля, четверг
|21:00
|Слиго Роверс
|1:1
(4:3)п
|Бала Таун
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|20:00
|Викинг
|5:1
|Слиго Роверс
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|21:45
|Мазервелл
|0:1
|Слиго Роверс
|1 раунд
первый матч
|7 июля, четверг
|21:00
|Бала Таун
|1:2
|Слиго Роверс