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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Слайго Роверс
Результаты
€ 675 тыс
Слайго Роверс - результаты матчей
Слайго
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Шоуграундс
Сайт:
http://www.sligorovers.com/
Тренер:
Джон Рассел
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Таблица
Ирландия. Премьер Дивизион. 2026
Ирландия. Премьер Дивизион. 2025
Ирландия. Премьер Дивизион. 2024
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Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
30.10 | 22:45
Слайго Роверс
2 : 2
Дерри Сити
23.10 | 22:00
Шэмрок Роверс
4 : 0
Слайго Роверс
17.10 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 1
Дандолк
09.10 | 21:45
Шелбурн
5 : 1
Слайго Роверс
19.09 | 21:45
Слайго Роверс
0 : 1
Сент-Патрикс
14.09 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 3
Голуэй Юнайтед
11.09 | 21:45
Дроэда Юнайтед
2 : 0
Слайго Роверс
28.08 | 21:45
Богемианс
3 : 0
Слайго Роверс
21.08 | 22:00
Слайго Роверс
0 : 0
Уотерфорд
07.08 | 21:45
Дерри Сити
2 : 0
Слайго Роверс
31.07 | 21:45
Дандолк
1 : 1
Слайго Роверс
25.07 | 21:45
Слайго Роверс
2 : 2
Дроэда Юнайтед
11.07 | 19:00
Голуэй Юнайтед
3 : 2
Слайго Роверс
03.07 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 2
Шэмрок Роверс
27.06 | 21:45
Слайго Роверс
2 : 2
Шелбурн
19.06 | 21:45
Сент-Патрикс
2 : 0
Слайго Роверс
12.06 | 21:45
Уотерфорд
4 : 0
Слайго Роверс
29.05 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 3
Богемианс
22.05 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 2
Слайго Роверс
16.05 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 4
Голуэй Юнайтед
08.05 | 21:45
Шелбурн
0 : 0
Слайго Роверс
04.05 | 19:00
Слайго Роверс
1 : 1
Сент-Патрикс
01.05 | 21:45
Дроэда Юнайтед
1 : 0
Слайго Роверс
25.04 | 21:45
Слайго Роверс
2 : 0
Дандолк
18.04 | 21:45
Слайго Роверс
2 : 0
Уотерфорд
10.04 | 21:45
Богемианс
1 : 2
Слайго Роверс
06.04 | 19:00
Слайго Роверс
0 : 0
Дерри Сити
03.04 | 21:45
Сент-Патрикс
4 : 1
Слайго Роверс
21.03 | 22:45
Слайго Роверс
0 : 1
Шелбурн
16.03 | 22:45
Дандолк
1 : 0
Слайго Роверс
13.03 | 23:00
Слайго Роверс
0 : 2
Шэмрок Роверс
07.03 | 22:45
Слайго Роверс
2 : 1
Дроэда Юнайтед
27.02 | 22:45
Голуэй Юнайтед
1 : 0
Слайго Роверс
20.02 | 22:45
Уотерфорд
0 : 0
Слайго Роверс
14.02 | 22:45
Слайго Роверс
0 : 4
Богемианс
06.02 | 22:45
Дерри Сити
2 : 1
Слайго Роверс
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