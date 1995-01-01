Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слиго Роверс - результаты

    Город Слиго
    Дивизион Ирландия-Высшая лига
    Сайт http://www.sligorovers.com/
    Стадион Шоуграундс
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:00 Слиго Роверс 1:0 Викинг
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:00 Слиго Роверс 2:0 Мазервелл
    1 раунд
    ответный матч    		 14 июля, четверг 21:00 Слиго Роверс 1:1
    (4:3)п         		Бала Таун
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 20:00 Викинг 5:1 Слиго Роверс
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 21:45 Мазервелл 0:1 Слиго Роверс
    1 раунд
    первый матч    		 7 июля, четверг 21:00 Бала Таун 1:2 Слиго Роверс
    • Читайте нас: 
    11