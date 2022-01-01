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Австрия. Бундеслига
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Тироль
Состав
€ 7 млн
Тироль - состав команды
Ваттенс
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Тиволи Ной
Сайт:
http://https://www.wsg-fussball.at/en/
Тренер:
Томас Зильберсбергер
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
40
Стейскал Адам
Вра
24
€ 0.7 млн
1
Хамзич Салько
Вра
19
€ 0.4 млн
1
Paul Schermer
Вра
-
13
Alexander Eckmayr
Вра
-
6
Шульцбахер Лукас
Защ
26
€ 0.4 млн
3
Гугганиг Давид
Защ
29
€ 0.3 млн
37
Бекле Беньямин
Защ
-
23
Boras Marco
Защ
-
28
Kubatta David
Защ
-
23
Marco Boras
Защ
-
14
David Kubatta
Защ
-
27
David Jaunegg
Защ
-
30
Тафернер Маттеус
Пол
25
€ 0.8 млн
37
Вельс Мориц
Пол
21
€ 0.8 млн
18
Балич Хусейн
Пол
34
€ 0.5 млн
28
Освальд Мориц
Пол
24
€ 0.35 млн
36
Гойгингер Томас
Пол
33
€ 0.25 млн
28
Thomas Geris
Пол
-
17
Нашбергер Йоханнес
Пол
-
37
Вельс Моритц
Пол
-
8
Фредериксен Николай
Нап
26
€ 1 млн
17
Олакигбе Майкл
Нап
22
€ 0.5 млн
9
Ола-Адебоми Адемола
Нап
23
€ 0.45 млн
11
Анселм Тобиас
Нап
26
€ 0.3 млн
10
Забитцер Томас
Нап
25
€ 0.3 млн
33
Ридер Флориан
Нап
30
€ 0.1 млн
21
Yannick Votter
Нап
-
17
J. Naschberger
Нап
-
11
Murat Satin
Нап
-
43
Nemanja Celic
Нап
-
16
Lukas Hinterseer
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 11
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