Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
7
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
Команда
1
4
5
6
7
8
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
25
12
13
26
12
7
2
3
21
9
12
23
12
7
2
3
19
9
10
23
12
7
2
3
18
12
6
23
12
7
1
4
19
11
8
22
12
6
4
2
17
10
7
22
12
7
0
5
19
12
7
21
12
6
3
3
14
8
6
21
12
6
2
4
20
13
7
20
11
6
2
3
12
9
3
20
12
4
4
4
19
16
3
16
12
3
7
2
11
12
-1
16
12
3
3
6
15
19
-4
12
Команда
1
3
5
6
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
5
5
1
15
10
5
20
12
5
3
4
19
16
3
18
12
5
3
4
16
17
-1
18
12
4
5
3
16
14
2
17
12
4
3
5
11
12
-1
15
12
4
1
7
8
12
-4
13
12
3
4
5
11
17
-6
13
12
4
1
7
11
19
-8
13
12
4
0
8
9
18
-9
12
12
3
0
9
11
23
-12
9
12
2
3
7
7
22
-15
9
12
0
5
7
11
23
-12
5
12
1
1
10
7
26
-19
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире