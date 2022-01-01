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Шотландия. Премьер-лига
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Сент-Миррен
Состав
€ 7 млн
Сент-Миррен - состав команды
Пейсли
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Сайт:
http://www.saintmirren.net
Тренер:
Стивен Робинсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Чапман Джейкоб
Вра
25
€ 0.275 млн
27
Урминский Петер
Вра
27
€ 0.075 млн
47
Рэмзи Кэлвин
Защ
23
€ 1.5 млн
2
Ричардсон Джейден
Защ
26
€ 0.35 млн
22
Фрэйзер Маркус
Защ
32
€ 0.25 млн
5
Richard King
Защ
-
6
Louis Jackson
Защ
-
88
Филлипс Киллиан
Пол
24
€ 1 млн
25
Баккус Кеану
Пол
28
€ 0.7 млн
16
Кэмпбелл Аллан
Пол
28
€ 0.5 млн
4
Доннелли Лайам
Пол
30
€ 0.2 млн
13
Гогич Алекс
Пол
32
€ 0.2 млн
17
Jalmaro Calvin
Пол
-
3
Declan John
Пол
-
33
Evan Mooney
Пол
-
48
Paul Nsio
Пол
-
8
Ryan Carr
Пол
-
29
Этете Кион
Нап
24
€ 0.75 млн
25
Аграфиотис Николас
Нап
26
€ 0.4 млн
11
Аюнга Джона
Нап
29
€ 0.35 млн
16
Томас Люк
Нап
27
€ 0.3 млн
30
Тэйлор Фрейзер
Нап
23
€ 0.15 млн
19
Кабия Исмеал
Нап
20
€ 0.1 млн
20
Jake Young
Нап
-
18
Malik Dijksteel
Нап
-
23
Chris Mochrie
Нап
-
9
Eseosa Sule
Нап
-
41
Ruari Duff
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 10, нападающих: 11
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