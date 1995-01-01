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    Сент-Миррен - расписание

    Город Пейсли
    Дивизион Шотландия-Первый Дивизион
    Сайт www.saintmirren.net
    Стадион Сент-Миррен Парк
    Тренер Стивен Робинсон
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		5 марта, воскресенье 15:00 Сент-Миррен Селтик
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Данди Юнайтед Сент-Миррен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Сент-Миррен Ливингстон
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Хартс Сент-Миррен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Рейнджерс Сент-Миррен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Сент-Миррен Килмарнок
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