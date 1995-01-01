Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
|28 тур
|5 марта, воскресенье
|15:00
|Сент-Миррен
|Селтик
|29 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Данди Юнайтед
|Сент-Миррен
|30 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Сент-Миррен
|Ливингстон
|31 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Хартс
|Сент-Миррен
|32 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|Сент-Миррен
|33 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Сент-Миррен
|Килмарнок