Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Сент-Патрикс
Состав
€ 2,20 млн
Сент-Патрикс - состав команды
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Ричмонд Парк
Сайт:
http://www.stpatsfc.com
Тренер:
Джон Дэли
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
94
Ананг Джозеф
Вра
26
€ 0.35 млн
49
Sean Molloy
Вра
-
23
Браун Джеймс
Защ
28
€ 0.25 млн
2
Хор Шон
Защ
32
€ 0.15 млн
33
Sean McHale
Защ
-
4
Joe Redmond
Защ
-
10
Ливи Киан
Пол
24
€ 0.25 млн
17
Палмер Ромал
Пол
28
€ 0.25 млн
16
Ньюджент Дарра
Пол
25
€ 0.15 млн
24
Luke Turner
Пол
-
8
Christopher Forrester
Пол
-
15
Ronan Boyce
Пол
-
6
Jamie Lennon
Пол
-
11
Jason McClelland
Пол
-
19
Barry Baggley
Пол
-
21
Олусанья Энтони
Нап
26
€ 0.4 млн
9
Кина Айдан
Нап
27
€ 0.25 млн
25
Пауэр Саймон
Нап
28
€ 0.15 млн
18
Max Mata
Нап
-
27
Ryan Edmondson
Нап
-
3
Anto Breslin
Нап
-
7
Zachary Elbouzedi
Нап
-
1
Danny Rogers
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 9, нападающих: 8
Главные новости
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
2
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
9
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
7
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+