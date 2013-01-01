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Ирландия. Премьер Дивизион
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Сент-Патрикс
Результаты
€ 2,20 млн
Сент-Патрикс - результаты матчей
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Ричмонд Парк
Сайт:
http://www.stpatsfc.com
Тренер:
Джон Дэли
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Ирландия. Премьер Дивизион. 2026
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Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
30.10 | 22:45
Сент-Патрикс
2 : 3
Богемианс
23.10 | 21:45
Голуэй Юнайтед
0 : 0
Сент-Патрикс
19.10 | 22:00
Дерри Сити
1 : 0
Сент-Патрикс
16.10 | 22:00
Сент-Патрикс
1 : 2
Шелбурн
19.09 | 21:45
Слайго Роверс
0 : 1
Сент-Патрикс
14.09 | 21:45
Дандолк
0 : 4
Сент-Патрикс
11.09 | 22:00
Сент-Патрикс
2 : 0
Шэмрок Роверс
28.08 | 21:45
Сент-Патрикс
0 : 2
Уотерфорд
21.08 | 21:45
Дроэда Юнайтед
0 : 2
Сент-Патрикс
09.08 | 19:00
Шелбурн
1 : 2
Сент-Патрикс
02.08 | 19:00
Сент-Патрикс
1 : 1
Дерри Сити
24.07 | 22:00
Сент-Патрикс
1 : 1
Дандолк
10.07 | 22:00
Уотерфорд
1 : 1
Сент-Патрикс
03.07 | 21:45
Сент-Патрикс
3 : 0
Голуэй Юнайтед
26.06 | 22:00
Богемианс
2 : 0
Сент-Патрикс
19.06 | 21:45
Сент-Патрикс
2 : 0
Слайго Роверс
12.06 | 21:45
Сент-Патрикс
2 : 0
Дроэда Юнайтед
29.05 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Сент-Патрикс
22.05 | 21:45
Дерри Сити
0 : 0
Сент-Патрикс
15.05 | 21:45
Сент-Патрикс
0 : 1
Шелбурн
08.05 | 22:00
Сент-Патрикс
4 : 1
Уотерфорд
04.05 | 19:00
Слайго Роверс
1 : 1
Сент-Патрикс
01.05 | 21:45
Голуэй Юнайтед
2 : 2
Сент-Патрикс
24.04 | 21:45
Сент-Патрикс
3 : 1
Богемианс
17.04 | 21:45
Дроэда Юнайтед
1 : 3
Сент-Патрикс
10.04 | 22:00
Сент-Патрикс
0 : 1
Шэмрок Роверс
06.04 | 19:00
Дандолк
2 : 0
Сент-Патрикс
03.04 | 21:45
Сент-Патрикс
4 : 1
Слайго Роверс
20.03 | 22:45
Уотерфорд
0 : 2
Сент-Патрикс
16.03 | 22:45
Сент-Патрикс
0 : 0
Дерри Сити
13.03 | 22:45
Сент-Патрикс
4 : 1
Дроэда Юнайтед
06.03 | 23:00
Шелбурн
2 : 3
Сент-Патрикс
02.03 | 22:45
Сент-Патрикс
1 : 0
Голуэй Юнайтед
27.02 | 22:45
Сент-Патрикс
4 : 0
Дандолк
20.02 | 23:00
Шэмрок Роверс
2 : 0
Сент-Патрикс
08.02 | 17:00
Богемианс
0 : 0
Сент-Патрикс
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